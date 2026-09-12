Didier Tholot: «J'ai une grosse pensée pour Éric Roy»

Après la victoire du FC Sion à Saint-Gall, Didier Tholot a eu une pensée émue pour Éric Roy, son ancien collègue, auquel Brest rendra hommage ce dimanche.

Bastien Feller Journaliste Blick

«J'ai une grosse pensée pour Éric Roy.» C'est avec ces mots que Didier Tholot a conclu sa conférence de presse ce samedi soir à Saint-Gall, où son équipe s'est imposée sans grande difficulté (3-0). Eric Roy était l'entraîneur du Stade Brestois, jusqu'à son décès en juin à 58 ans des suites d'un cancer du pancréeas découvert lors de sa signature pour le club français.

Un secret qu'il n'avait pas partagé à grand-monde, si ce n'est à ses proches et au staff médical de son club. Mais malgré la maladie, il n'a jamais reculé devant ses obligations contractuelles. Le Français, ancien milieu de terrain, a continué à faire son boulot. Très bien même puisqu'il a amené Brest en Coupe d'Europe dès sa première saison. Et pas dans n'importe laquelle, puisqu'il s'agissait de la Champions League (saison 2024-2025, élimination en seizièmes de finale face au PSG).

Hommage à Éric Roy ce dimanche à Brest

Puis il a assuré le maintien en Ligue 1 les deux saisons suivantes. «Il était un gros modèle de résilience», salue Didier Tholot, qui ne l'a pas cotoyé sur les terrains, mais beaucoup en dehors. «On se plaint beaucoup de nos problèmes, et on voit qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous.»

Après ce succès à Saint-Gall, les pensées de Didier Tholot vont donc vers son ex-collègue. «Ce dimanche face au PSG, au Stade Francis-Le Blé, il y aura un hommage pour Éric et j'ai encore une fois une grosse pensée pour lui.»