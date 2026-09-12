Réaliste, Sion éteint le chaudron saint-gallois

Patient lorsqu'il le fallait et redoutable lorsqu'il en a eu l'occasion, le FC Sion s'est imposé avec autorité à Saint-Gall (3-0). Les Valaisans continuent d'impressionner.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Sitterstadion de Saint-Gall était bouillant ce samedi et a poussé bruyamment ses joueurs durant les 25 premières minutes de jeu, mais a finalement été refroidi par la formation de Didier Tholot, laquelle ne cesse d'impressionner. Comme au printemps dernier, elle s'est imposée de façon très convaincante. Sans dominer son adversaire de façon claire et nette, mais en sachant être patiente en début de rencontre, avant de frapper lorsque les occasions se présentaient.

Après la pluie, le beau temps

Sion rentrait ainsi à la pause avec deux buts d'avance. Mais pas sans avoir souffert. Les 20 premières minutes étaient en effet largement à l'avantage des locaux, qui mettaient une grosse intensité d'entrée, comme à leur habitude, surtout à domicile. Sauf que Sion se défendait bien et ne laissait pratiquement rien aux Brodeurs, si ce n'est une tentative lointaine de Carlo Boukhalfa (10e) et une frappe d'Aliou Baldé de l'intérieur de la surface valaisanne (16e).

Une fois l'orage passé, le FC Sion pouvait profiter de la naïveté défensive saint-galloise pour marquer deux buts en quelques minutes. Sur le premier, Anthony Racioppi jouait long en direction de Winsley Boteli, à mi-terrain, qui jouait bien de son corps pour prendre le dessus sur Jozo Stanic. Ilyas Chouaref pouvait alors s'emparer du ballon, affronter et battre Lawrence Ati Zigi (37e). Puis, à l'entrée du temps additionnel de la première mi-temps, à la suite d'un corner saint-gallois, Winsley Boteli et Franck Surdez partaient en contre. Le premier nommé jouait à nouveau très bien le coup et servait le Neuchâtelois, qui doublait la mise (45e+1).

Sion classe l'affaire au retour des vestiaires

Sur un nouveau contre, et surtout sur la première occasion sédunoise de la deuxième période, Ali Kabacalman donnait trois longueurs d'avance à son équipe (57e). Très efficace, le FC Sion inscrivait là son troisième but en quatre tirs cadrés. Mais ce qui plaira sans doute à Didier Tholot et aux joueurs qui se présenteront à l'interview, c'est le clean sheet réalisé, le premier depuis le 3-0 infligé à Lucerne début août à domicile.

Prochain rendez-vous pour le FC Sion, mardi à Zurich, pour y affronter Grasshopper.