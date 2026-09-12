Combien de temps encore Alvyn Sanches va-t-il rester à YB?

Alvyn Sanches est au-dessus en Super League. Le Lausannois joue avec légèreté et survole le championnat suisse, qu'il n'a finalement pas quitté cet été. Interview avant le match crucial contre Lugano.

Alain Kunz

En Suisse, personne n'incarne mieux la légèreté et la beauté du football qu'Alvyn Sanches. La seule fois qu'il était moins en vue, c'était face à Zurich, le jour de la clôture du mercato dans les grands championnats. Soit le jour où il est devenu clair que le Lausannois resterait à YB au moins jusqu'à l'hiver. La question se pose donc: y a-t-il un lien de causalité? Quoi qu'il en soit, les sept premiers matches de Young Boys ont été marqués par la patte d'Alvyn Sanches, qui a marqué trois fois et délivré quatre passes décisives.

Mais combien de temps pourra-t-on encore se délecter de l'esthétique du Vaudois?

Alvyn, avez-vous déjà reçu la liste des convoqués pour les matches de la Ligue des Nations avec la Nati?

Non, pas encore.

Avez-vous eu des contacts avec Murat Yakin après le Mondial 2026?

Non. La dernière fois, c'était avant la Coupe du monde.

Mais vous ferez certainement partie de l’équipe, n’est-ce pas?

Il faut encore attendre.

Passons à YB: le match de samedi à Lugano est capital.

Je suis d’accord. Lugano est devant nous au classement. Nous devons donc y remporter la victoire.

Si Lugano gagne, les Tessinois auront neuf points d’avance sur vous. Ce serait énorme.

C'est vrai. C'est pourquoi il est interdit de perdre. C'est le plus important. Mais nous voulons gagner.

Face à Lugano, on sait qu'YB ne marque jamais autant de buts que d’habitude.

Nous avons notre plan de jeu, qui prévoit de marquer souvent. Mais aussi de ne pas encaisser de buts. Quand on en prend zéro, on ne perd pas.

Cela a déjà fonctionné une fois cette saison, lors du 6-0 à Thoune.

Tout le monde est motivé! Nous y allons pour gagner, mais notre priorité est de bien défendre.

Comment évaluez-vous le FC Lugano?

Une équipe qui a remporté tous ses matchs comme eux déborde de confiance. Mais nous aussi, nous sommes invaincus. C’est pourquoi ce sera un très beau match.

Ce match sera-t-il à nouveau dans la moyenne d'YB, où on marque en moyenne 5,7 buts par match?

C'est exceptionnel, en effet. Mais Lugano encaisse peu. On verra bien s'il y en aura autant.

Êtes-vous satisfait de vos propres performances cette saison?

Je me sens bien. Mais on peut toujours faire mieux.

Contre Lucerne, vous avez effectué 61 passes. Parmi elles, 12 ont débouché sur une occasion de but. C’est un chiffre incroyable!

Oui, je l’ai remarqué moi aussi.

Qu’est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là?

Que c’était bien. Mais nous n’avons pas gagné le match, ce qui m’a tout de même déçu.

Comment YB parvient-il à marquer près de quatre buts en moyenne?

L’entraîneur a mis en place un système. Nous sommes souvent en attaque et jouons vite et directement vers l’avant. C’est comme ça que les buts tombent.

Je suppose que ce style de jeu vous plaît.

Oui. On attaque, encore et encore. Parfois même un peu trop.

Auriez-vous aimé partir à l’étranger cet été?

Mon objectif est de franchir une nouvelle étape un jour. Mais je suis resté à YB, ce qui me rend également heureux. Je ne suis pas pressé et j’ai ici tout ce qu’il faut pour continuer à progresser.

Mais vous auriez changé de club si la bonne offre s’était présentée?

J’ai discuté avec mon conseiller et nous avons convenu de ne pas chercher à me faire transférer tant que la bonne offre ne se présenterait pas.

Il n’y a donc pas eu une seule offre convaincante à 100 %?

Il n’y en a eu aucune où tout correspondait.

Lors du match contre Zurich, vous étiez un peu en retrait. Était-ce parce qu’il était clair ce jour-là que le transfert à l’étranger ne se ferait pas cet été?

Non. Cela n’avait rien à voir avec ça.

Comment les choses se sont-elles passées avec le directeur sportif Christoph Spycher et le responsable des transferts Mathieu Beda?

Nous avons également eu des discussions avec eux. Nous savons tous ce qui est le mieux pour moi.

Dans un an, vous aurez 24 ans. C’est déjà tard pour un premier départ à l’étranger.

Tout viendra en son temps.

La sélection nationale vous aiderait certainement dans ce domaine.

C’est un atout, oui.

Est-ce que YB va gagner à Lugano?

Je l’espère. Tout le monde est extrêmement motivé.

Vous ne semblez pas tout à fait convaincu…

Mais si, bien sûr: je suis convaincu que nous allons gagner!