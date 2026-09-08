Un club était prêt à payer 30 millions pour Winsley Boteli

Alain Kunz

Le FC Sion vendrait-il Winsley Boteli pour 20 millions de francs? Christian Constantin se contente de sourire. «Avec ça, je paie les factures courantes pendant dix jours», lance le président du club sédunois, architecte martignerain et magnat de l’immobilier. Crystal Palace, qui évolue en Premier League, avait pourtant manifesté un intérêt concret et formulé une offre de cet ordre.

Que faudrait-il donc pour faire céder «CC»? 30 millions? C’est le montant au sujet duquel il avait déclaré, au début de la «Boteli-mania»: «On verra». Le Valaisan pensait sans doute qu’après un peu plus de deux mois dans la peau d’un titulaire, les enchères n’atteindraient de toute façon pas de tels sommets.

Galatasaray ne serait pas le bon club

Mais c’est précisément ce qui s’est produit. Le Valaisan confirme: «Galatasaray a laissé entendre qu’il était prêt à envisager une telle somme». Le président du FC Sion reste toutefois inflexible. «Premièrement, parce que j’ai dit que Winsley n’irait nulle part cet été. Et deuxièmement – je dois préciser que j’aime beaucoup Gala –, ce n’est absolument pas le bon club pour franchir sereinement la prochaine étape de sa carrière. J’ai promis à son agent et à son père que nous établirions avec Winsley un plan de carrière cohérent. Cela signifie que le choix de son prochain club doit être mûrement réfléchi. Le bouillonnant Galatasaray, avec ses changements permanents et son effectif démesuré, est une destination inadaptée.»

Christian Constantin entend plutôt permettre au Genevois de continuer à grandir au FC Sion. «À l’avenir, il doit former le fer de lance offensif de l’équipe de Suisse avec Johan Manzambi et Alvyn Sanches.»

Le bon exemple de Ronaldinho

CC se souvient à ce propos d’un certain Ronaldinho, qui aurait brièvement joué au FC Sion, même si cela n’a jamais été établi avec une certitude absolue… Une chose est sûre: à l’âge de 13 ans, le Brésilien avait effectué un bref séjour en Valais, où l’avait emmené son frère aîné Roberto Assis, alors joueur du club sédunois. «Après ses débuts en pro au Brésil, Ronaldinho aurait pu rejoindre le Real Madrid. Mais son entourage a estimé que cette étape était trop importante pour celui qui avait alors 20 ans et qu’il valait mieux rejoindre le PSG dans un premier temps.» À l’époque, le club parisien n’était qu’une équipe de milieu de tableau. Comme la suite allait le démontrer, il s’agissait de l’étape idéale avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

Christian Constantin tient également à clarifier un autre sujet mercato: «L’agent de Rilind Nivokazi ne m’a pas approché pour évoquer un éventuel transfert. En revanche, il est exact que le FK Orenbourg, qui évolue en première division russe, s’intéresse à Nivokazi. Mais ce qui vaut pour Winsley vaut aussi pour Rilind: personne ne part!» Dans le cas de l’avant-centre kosovar, un départ serait encore possible puisque le marché des transferts russe ne ferme que le 10 septembre.

La décision approche: la Suisse ou le Congo?

De son côté, Boteli doit retrouver un meilleur niveau de performance que face à Thoune, une rencontre lors de laquelle il a très peu réussi et s’est souvent plaint. Peut-être est-il préoccupé par le choix de la sélection qu’il représentera sur la scène internationale. Le 17 septembre, le sélectionneur suisse Murat Yakin annoncera sa liste pour les prochains matches de Nations League.

Dans le même temps, la République démocratique du Congo affrontera la Guinée équatoriale dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. Le choix que Boteli effectuera dans les prochains jours sera donc définitif. «Nous n’avons encore reçu aucune convocation pour le joueur. Sa famille et lui décideront lorsque les convocations seront arrivées», explique Christian Constantin. L’esprit de Winsley Boteli n’est certainement pas totalement libéré à l’heure actuelle.