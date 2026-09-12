Le Lausanne-Sport est dernier, mais pas inquiet

Le Lausanne-Sport a hérité de la dernière place après sa défaite dans le derby du Lac face à Servette dimanche (0-1). Une situation qui n’inquiète pas encore des Vaudois toujours en chantier.

Bastien Feller Journaliste Blick

Comme le Servette FC, le Lausanne-Sport espérait profiter de la tenue du derby du Lac ce dimanche pour enfin véritablement lancer sa saison. Mission ratée puisque les Vaudois se sont inclinés 0-1, la faute à un penalty largement évitable au début de la deuxième période («On est plombés par ces erreurs individuelles, qu’il faut éliminer», regrette Luka Elsner). De quoi faire glisser le LS à la dernière place du classement. Mais pas de quoi, toutefois, instaurer une quelconque panique.

«Je ne suis pas inquiet. Ça ne fait jamais plaisir d’être dernier, mais finalement, on n’en est qu’au huitième match», relativise Karim Sow après la rencontre. Il faut dire que, pour aller dans le sens du défenseur central du LS, la formation de Luka Elsner est toujours en chantier. Quatre des onze titulaires (Levy Nene, Koba Koindredi, Étienne Youté et Nicolas Cozza) face au Servette FC sont par exemple arrivés à Lausanne entre le 29 août et le 3 septembre.

Des joueurs pas encore prêts

Et pour la plupart, sans avoir connu de vraie préparation estivale en club. «Ce n'était pas logique de les faire jouer d'entrée», fait remarquer le coach du LS après la rencontre, pourtant bien obligé de le faire compte tenu de la situation de l'équipe. «Ils n’arrivent pas hors de forme, mais pour jouer 90 minutes avec une bonne intensité, il faut 4-5 semaines. Ils serrent les dents et certains ont fini la rencontre avec des crampes. Ils montrent un esprit de sacrifice, car il y a un risque de blessure. Ils font la prépa en même temps que la saison se déroule.»

Luka Elsner, qui vu Ibrahim Bah Mendes revenir de blessure ce dimanche, estime que son groupe sera prêt pour l'après-trêve internationale, soit le 11 octobre à Saint-Gall. D'ici là, le LS devra encore négocier la venue de Lugano dimanche à la Tuilière. Avec une défaite en tête, mais aussi plusieurs points positifs. «Malgré la défaite, ce qui est bête à dire, parce qu’une défaite dans un derby, c’est toujours très, très difficile, on a pris un chemin, je pense, qui pourrait nous amener vers des victoires», souligne le coach vaudois, qui a opté ce dimanche pour une formation à trois défenseurs centraux.

«On leur a donné le match»

Reste à savoir si c'est la formule qui est la bonne ou la faiblesse du jeu offensif servettien qui a permis aux Vaudois de réaliser un match assez solide défensivement. Et même plutôt un bon match tout court, selon le capitaine du jour, Karim Sow. «Je trouve qu’on ne fait finalement pas un mauvais match, contrairement à ce qu’on a fait à Vaduz. On est bons dans les deux premières zones, on ressort bien les ballons. Servette, pour moi, n’a pas été très dangereux», estime-t-il, ajoutant que les Lausannois se sont «battus tout seuls». «Pour tout le respect que j’ai pour Servette, on leur a un peu donné le match. On a joué un peu contre personne aujourd’hui, c’est dommage.»