Servette s'impose à Lausanne, sur un air de huis clos

Dans un derby du Lac disputé dans une ambiance de cathédrale, Servette s'est imposé à la Tuilière (0-1). Un succès précieux qui permet aux Genevois de céder la dernière place au LS.

Bastien Feller Journaliste Blick

Triste derby du Lac! La rencontre entre le Lausanne-Sport et le Servette FC s'est en effet jouée dans une ambiance de cathédrale. Les deux kops ont brillé par leur absence, celui du LS, regroupé dans les travées du stade, en soutient à celui du SFC, revendiquant une fois de plus la «liberté» à l'aide de banderoles.

Pourtant, les choses avaient été mises en place pour acheminer, en bus, les supporters genevois à la Tuilière sans créer de nuisances pour les riverains. Reste qu'une fois sur place, les portes du stade seraient restées fermées.

Sur un air de huis clos

Sur le rectangle vert, le plus important au final, c'est le LS, privé notamment de son capitaine Olivier Custodio suspendu, qui partait le mieux. Omar Janneh forçait ainsi Edvinas Gertmonas à une parade compliquée après un peu plus de 45 secondes de jeu. Les Lausannois poursuivaient leur bonne entame et mettaient une nouvelle fois le portier lituanien à contribution par l'intermédiaire de Levy Nene (8e). Puis, plus rien. La partie s'enlisait dans un faux rythme et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un triste 0-0.

La deuxième période voyait en revanche le Servette FC, privé lui du blessé Timothé Cognat, ouvrir rapidement la marque. Theo Bergvall donnait une passe trop molle vers Etienne Youté, qui taclait Miroslav Stevanovic. Kingstone Mutandwa se chargeait de la sanction et inscrivait son premier but avec le SFC (52e). La réaction lausannoise tombait à la 56e, lorsque Sekou Koné voyait son coup franc heurter le poteau du but servettien.

Servette se donne de l'air

Lukas Elsner procédait alors à deux changements pour tenter de redynamiser une attaque restée au vestiaire. Florent Mollet et Ibrahim Bah Mendes, dont le retour de blessure se faisait attendre, remplaçaient Koba Koindredi, pas inintéressant pour son retour à la Tuilière, et Theo Bergvall, une fois de plus pas au niveau (60e). Mais c'était Servette qui passait près du deuxième but, deux fois par Kingstone Mutandwa (67e, poteau; 68e, sur Melvin Mastil).

Le score ne bougeait ensuite plus, malgré une timide poussée lausannoise lors du dernier quart d'heure. Score final: 0-1 et un grand bol d'air pour le SFC, qui réussit son premier blanchissage de la saison et qui laisse la place de lanterne rouge du championnat à son adversaire du jour.