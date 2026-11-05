Granit Xhaka et Breel Embolo peuvent «se concentrer à 100% sur le football»

Après la polémique des faux certificats Covid, l'ASF et Murat Yakin ont décidé de réintégrer Granit Xhaka et Breel Embolo. Les deux leaders de la Nati font leur retour et se concentrerons sur le terrain.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Ils sont là et bien là! Le capitaine, Granit Xhaka, et le buteur, Breel Embolo, de la Nati sont de retour dans les troupes de Murat Yakin. Le sélectionneur suisse a annoncé jeudi leur convocation pour le dernier rassemblement de l’année, avec deux rencontres de Nations League au programme.

Les deux hommes avaient été suspendus par l’ASF en raison de leurs faux certificats Covid. Ils avaient manqué le dernier rassemblement et les quatre premiers matches de Nations League B. La dernière fois qu’ils étaient apparus sous le maillot de la Nati, c’était face à l’Argentine, lors du quart de finale du dernier Mondial, en juillet dernier. «Ce sont deux joueurs importants pour nous. Ils peuvent désormais se concentrer à 100% sur le football», a affirmé Murat Yakin après avoir annoncé la liste.

Granit Xhaka, le retour du capitaine

Le sélectionneur de la Nati s’est réjoui de la réintégration de ses cadres et notamment de son capitaine, Granit Xhaka. L’affaire est désormais derrière l’équipe de Suisse. «En ce qui concerne Granit, tout a été réglé. Il a été fautif, mais s’est excusé. Il m’a envoyé un message avant les matches auxquels il n’a pas participé, il a supporté l’équipe, raconte «Muri». Je suis convaincu que lorsqu’il rejoindra l’équipe lundi, seule la Nati comptera pour lui.»

Granit Xhaka, 152 sélections sous le maillot suisse, récupèrera également son brassard. «Pour moi, cela n’a jamais fait l’objet d’un débat. C’est notre leader. J'en ai brièvement discuté avec les joueurs. Cela aurait pu poser problème si Manuel Akanji avait souhaité rester capitaine. Mais Manu considère Granit comme le capitaine, c'est pourquoi sa position n'a jamais été remise en question», explique calmement Murat Yakin.

Breel Embolo très critique envers l'ASF

Le cas Breel Embolo a fait plus parler. Le buteur de la Nati a eu des propos critiques envers l’ASF le week-end dernier, dans une interview accordée à CH-Media. Le Bâlois s’était dit «déçu» de ne pas avoir été sélectionné en septembre dernier. Le joueur d’Atlanta, en MLS, a même déclaré avoir hésité à revenir en sélection.

Mais là encore, Murat Yakin n’a pas voulu polémiquer, ni sur l’affaire du faux certificat, ni sur ses propos offensifs. «Breel a le droit d'exprimer son point de vue. Ce qui compte pour nous, c'est la façon dont il réagit sur le terrain. Je ne peux me prononcer que sur l'aspect sportif. Il était contrarié de ne pas pouvoir jouer, mais il doit l'accepter», déclare «Muri». Le sélectionneur a déjà pu discuter avec son attaquant des nouvelles règles mises en place par l’ASF (un code de bonne conduite a été introduit). «Il faudra certainement organiser une nouvelle discussion pour pouvoir aborder tous ces points autour d'une table», déclare l’entraîneur de la Nati, détendu.

Murat Yakin et l’ASF ont donc tranquillement éteint les polémiques entourant deux de leurs leaders, qui peuvent maintenant se concentrer à 100% sur les deux derniers matches de Nations League.