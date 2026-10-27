Granit Xhaka et Breel Embolo vont réintégrer la Nati

Bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse. L'ASF a décidé que Granit Xhaka et Breel Embolo pourront être à la disposition de Murat Yakin pour le prochain rassemblement.

Blick Sport

Granit Xhaka et Breel Embolo restent des joueurs de l'équipe nationale suisse. C'est ce qui ressort du communiqué publié par l'ASF ce mardi concernant le milieu de Sunderland et l'attaquant d'Atlanta.

Tant Granit Xhaka que Breel Embolo n'avaient pas pu participer au rassemblement de septembre et octobre. Le capitaine de la Nati avait été épinglé quelques jours avant le premier match de Ligue des nations face à la Macédoine du Nord pour un usage de faux certificat Covid. Il n'avait pas rejoint l'équipe de Suisse.

Quelques jours plus tard, Breel Embolo avait également été suspendu pour les mêmes raisons. Au total, la Nati avait disputé quatre rencontres de Ligue des nations sans ses deux cadres. Elles avaient toutes été remportées.

«Analyse approfondie» de l'ASF

Pour les deux derniers matches de cette compétition, à savoir le déplacement en Slovénie le 13 novembre et la réception de l'Ecosse trois jours plus tard, Murat Yakin pourra donc appeler les deux joueurs. «L’ASF a procédé à une analyse approfondie des deux cas et est parvenue à la conclusion qu’un retour des joueurs est défendable après la clôture des procédures judiciaires et compte tenu des conséquences sportives déjà subies, à savoir quatre matches internationaux manqués en septembre et en octobre», communique l'ASF.

Dans le même temps, Granit Xhaka restera capitaine de la formation, une décision «prise à l'unanimité par le sélectionneur et le staff technique, en concertation avec le conseil des joueurs». «Je me réjouis de pouvoir à nouveau effectuer mes choix sans restriction pour la sélection de novembre», déclare Murat Yakin dans le communiqué de l'ASF.