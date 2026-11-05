L'équipe nationale suisse veut sécuriser sa première place en Nations League B. Murat Yakin et ses hommes se rendent en Slovénie avec toute la confiance nécessaire.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Une chose est claire pour Murat Yakin: sa Nati vise la première place de son groupe en Nations League B. En réintégrant ses cadres: Breel Embolo et Granit Xhaka (absent du dernier rassemblement pour cause de faux certificats Covid), ainsi que Denis Zakaria (sur blessure), le sélectionneur amène toute la stabilité et la confiance possibles pour le dernier rassemblement de l'année.

Pour l'instant, la Suisse pointe largement en tête de son groupe E, ayant remporté ses quatre premières rencontres (sur quatre). La Slovénie, son prochain adversaire, pointe à cinq points. De quoi se présenter confiants avant la cinquième partie: «Nous sommes bien placés et nous jouons de la bonne manière, a déclaré Murat Yakin en conférence de presse. Nous savons à quoi nous attendre à Maribor. Nous abordons ce match avec beaucoup de confiance.»

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«Muri» et les siens vont donc à Maribor pour, déjà, terminer le travail, le vendredi 13 novembre prochain, face à la sélection slovène. Une équipe que les hommes de Murat Yakin avaient battu 2-1 au début du mois d'octobre, à Lucerne. Il suffirait donc d'un nul aux Suisses pour valider la première place du groupe. Viendra ensuite un potentiel match de gala face à l'Ecosse, le 16 à Saint-Gall. Les Suisses avaient largement dominé la Tartan Army, sur le score de 3-0 à Glasgow. «Nous nous réjouissons de ces deux matches. Nous voulons sceller notre première place», a annoncé Murat Yakin.

Remporter son groupe de Nations League B permettrait non seulement à la Suisse de remonter en Ligue A pour se frotter aux meilleures nations du monde, mais pourrait également offrir une possibilité de plus pour l'Euro 2028. En effet, si la Suisse échoue dans son groupe de qualifications, elle pourrait obtenir une deuxième chance grâce à cette première place en Nations League, en passant par un barrage. Il faudra sécuriser cela dans les prochains jours.