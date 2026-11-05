Trois cadres font leur retour avec la Nati

Sans surprise, Breel Embolo et Granit Xhaka font leur retour en équipe de Suisse. Les deux joueurs, suspendus à la suite d'une affaire de faux certificats Covid, ont été appelés par Murat Yakin pour les deux dernières rencontres de Nations League.

Murat Yakin a révélé jeudi sa dernière liste de l'année, pour les deux dernières rencontres de Nations League B, qui se tiendront le 13 novembre en Slovénie et le 16 novembre à Saint-Gall, face à l'Ecosse.

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L'une des principales informations de cette convocation est le retour de Granit Xhaka et de Breel Embolo. Les deux joueurs étaient absents lors du dernier rassemblement, à la suite d'une affaire de faux certificats Covid.

Côté romand, on peut noter la présence, à nouveau, des Fribourgeois Yvon Mvogo et Michel Aebischer, ainsi que des Genevois Denis Zakaria, Zachary Athekame, Zeki Amdouni, Johan Manzambi et Winsley Boteli. Les Vaudois Dan Ndoye et Alvyn Sanches seront également de la partie.

Pour Denis Zakaria, il s'agit aussi d'un retour avec la troupe de Murat Yakin. Le milieu de l'AS Monaco avait dû déclarer forfait lors du dernier rassemblement. Avec lui, Breel Embolo et Granit Xhaka, la Nati retrouve trois cadres pour les deux dernières rencontres.

Deux néophytes

Deux joueurs ont également été appelés pour la première fois par le sélectionneur suisse. Ancien junior de Young Boys, Samuel Ballet est parti s'épanouir en Turquie. Ses quatre buts en dix rencontres avec le Amed SK ont su convaincre «Muri».

Portier du FC Zurich âgé de 21 ans, Silas Huber est appelé en tant que quatrième gardien. Ce qui signifie que le Genevois du FC Sion, Anthony Racioppi, ne sera pas présent lors de ce futur rassemblement.

La Suisse vise la première place de son groupe, qu'elle domine pour l'instant avec quatre victoires en autant de rencontres. La Slovénie pointe à cinq points de la Nati et tout pourrait être réglé dès vendredi 13 novembre prochain. Un match nul suffirait, du côté de Maribor.