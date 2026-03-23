Noah Okafor fait son grand retour en équipe nationale

Noah Okafor fait son retour en sélection suisse après une absence depuis novembre 2024. Le joueur de Leeds remplace Filip Ugrinic, blessé, et rejoint la Nati pour les matchs face à l'Allemagne et la Norvège.

Cédric Heeb

Pour la première fois depuis novembre 2024, Noah Okafor fait son retour en équipe nationale. Le joueur de Leeds remplace Filip Ugrinic, contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure.

Noah Okafor, qui venait lui-même de retrouver la compétition samedi lors du match nul contre Brentford (0-0), n'avait pas été retenu depuis environ 16 mois par l'entraîneur national Murat Yakin. Cette décision s'expliquait à la fois par la hiérarchie sportive au sein de l'équipe et par l'attitude de Noah Okafor vis-à-vis de son rôle de remplaçant, qu'il considérait insatisfaisant.

Une interview controversée

Après avoir été écarté du onze de départ lors du dernier match test avant l'Euro 2024, Noah Okafor avait cherché à s'entretenir avec le directeur de l'ASF Pierluigi Tami, contournant ainsi Murat Yakin. Lors du tournoi en Allemagne, l'attaquant n'avait pas disputé une seule minute et s'était plutôt fait remarquer par sa mauvaise humeur, son comportement limites et ses faibles performances à l'entraînement. Beaucoup doutaient alors qu'il puisse être un véritable joueur d'équipe.

Sous la direction de Murat Yakin, la porte de la Nati semblait fermée pour Noah Okafor, surtout après une interview controversée en novembre dernier. Il y déplorait le manque de contact de la part de la fédération: «Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça me rend triste, car ils ne m'écrivent et ne m'appellent même pas pour savoir comment je vais».

Même s'il était toujours inscrit sur les listes de réserve, le problème persistait: «Ils me mettent sur la liste, mais ne prennent même pas la peine de savoir comment je me sens ou si mon corps va bien». Ce qui avait le plus irrité Murat Yakin n'était pas seulement la critique en elle-même, mais aussi le moment choisi pour l'interview, rendue publique juste avant les matchs décisifs de qualification pour la Coupe du monde 2026. «L'équipe passe toujours avant tout», avait alors déclaré le sélectionneur.

«Entretien constructif» en février

En février de cette année, la situation a évolué. Avec Leeds, Noah Okafor retrouve du rythme, et une rencontre a lieu entre lui, Murat Yakin et Pierluigi Tami. «Nous avons eu un entretien honnête, clair et constructif. C'est une bonne base pour un éventuel retour de Noah en équipe nationale», avait alors déclaré Pierluigi Tami.

Et le retour est désormais officiel. Après environ 16 mois, Noah Okafor rejoint le camp de l'équipe nationale. Lundi après-midi, les joueurs se rassemblent à Horben (Allemagne). Vendredi, la troupe de Murat Yakin affrontera l'Allemagne à Bâle, puis mardi 31 mars, elle se déplacera à Oslo pour défier la Norvège – peut-être avec Noah Okafor sur le terrain.