Noah Okafor vide son sac au sujet de Murat Yakin

Fâché, Noah Okafor! Pas sélectionné par Murat Yakin, l’attaquant de Leeds a choisi d’attaquer par voie de presse pour tenter d’améliorer sa situation. Il regrette notamment un manque de dialogue et de considération.

Noah Okafor se dit «triste, confus et déçu». Près d’un an s’est écoulé depuis sa dernière apparition avec la Suisse, et il affirme n’avoir «jamais reçu le moindre appel ou message» de Murat Yakin ni du directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. «Ils ne m’ont même pas félicité quand j’ai signé à Leeds, dans la meilleure ligue du monde», regrette-t-il dans les colonnes du «New York Times», qui lui consacre un large article.

L'attaquant vide son sac

Pas sélectionné pour les matches de novembre, l’attaquant, visiblement touché et pas content, a décidé de vider son sac et de charger Murat Yakin. Le sélectionneur lui a notamment préféré Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf) et Andi Zeqiri (Widzew Lodz) pour les postes offensifs, ce qui a visiblement du mal à passer auprès de Noah Okafor et de ses conseillers.

L’ailier de 25 ans (24 sélections depuis 2019), assure avoir toujours été fier de représenter son pays. Mais il estime être «écarté sans explication». Après avoir passé tout l’Euro 2024 sur le banc, il n’a pas été convoqué en septembre et octobre, avant de jouer 83 minutes en Ligue des nations en novembre de l'année dernière. Depuis: silence total, selon lui.

Noah Okafor assure ne pas réclamer de place automatique. «S’il pense que je ne mérite pas d’être sélectionné, je l’accepte. Mais j’aimerais savoir ce que je dois améliorer.» Il insiste sur son attitude exemplaire: «Je suis toujours à l’heure, jamais irrespectueux. Si je suis frustré quand je ne joue pas, c’est de la faim, pas de l’insolence.»

«Sans qu'on me demande comment je vais»

La tension a ressurgi avec l’annonce de la dernière liste. «Mon frère m’a appelé ‘Tu as vu la liste de piquet?’ J’ai regardé mes mails, j’y étais… sans qu’on me demande comment je vais physiquement.» Il dénonce une situation «incohérente et triste».

«J’ai marqué contre Wolverhampton et contre Tottenham, sans aucune réaction de personne. Pour moi, c’est plus profond que la question du rendement et des buts marqués», estime-t-il.

Revenant sur sa relation avec Murat Yakin, l’ancien joueur de Salzbourg et du Milan AC évoque la Coupe du monde 2022: malgré sept buts en quinze matchs avant le tournoi, il n’a joué que 43 minutes au Qatar, «sans explication». À l’Euro 2024, il pensait avoir clarifié les choses en demandant un entretien avec le sélectionneur, auquel il avait convié Pierluigi Tami: «Murat Yakin était en colère que j’aie fait venir Pier, que je connais depuis des années. Peut-être par orgueil. Ensuite, il m’a mis sur le banc.»

«Un simple dialogue»

Il assure ne pas demander aujourd’hui une place assurée, mais «un simple dialogue». Aujourd’hui titulaire à Leeds, il sait que ses performances sont sa seule arme: «Je dois être trop bon pour qu’on m’ignore.» Passant sous silence les longs mois durant lesquels il n’a pas joué ni été performant, Noah Okafor a choisi de passer par les médias pour faire entendre sa voix. Reste à voir comment son attaque sera accueillie du côté de Murat Yakin et de Pierluigi Tami.