DE
FR

Arès les ligaments croisés
Zeki Amdouni: «Je vise un retour sur les terrains dans quelques semaines»

Zeki Amdouni, sous contrat avec Burnley (Premier League), prend son mal en patience depuis sa grave blessure au genou, diagnostiquée le 14 juillet dernier. En pleine réhabilitation, il a donné des nouvelles rassurantes.
Publié: il y a 19 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Partager
Écouter
Zeki Amdouni est actuellement blessé, mais il rêve de Coupe du monde avec l'équipe de Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

«Avec cette blessure, je me concentre sur des détails que je négligeais avant.» Ces mots sont ceux de l’international suisse Zeki Amdouni (24 ans), gravement touché au genou cet été, ce qui le tiendra éloigné des terrains pour plusieurs mois encore. Dans une interview donnée à SFMFootball, l’attaquant de Burnley évoque comment il entend retrouver le chemin des terrains en 2026, année de Coupe du monde pour l’équipe de Suisse (si elle se qualifie) et pour l’attaquant genevois.

Rigoureux et résilient, l’homme aux cinq buts en Premier League refuse de se morfondre sur sa blessure. «Je bosse encore plus en salle. Mais de manière générale, pas question de forcer. Je reviendrai quand je serai à 100%. Pour l’instant, j’ai recommencé à courir et je vise un retour sur les terrains dans quelques semaines.» Les terrains d’entraînement, dans un premier temps. Avant de, plus tard, regoûter à la compétition.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Mes proches venaient souvent en Angleterre au début et j’allais tous les jours au centre d’entraînement, ce qui me faisait du bien. Manger, rire avec les coéquipiers, ça change tout.» Il faut dire que le dépaysement est total dans ce genre de situation malheureuse, d’autant plus que Zeki Amdouni sortait d’une belle saison avec Benfica, où il avait été prêté la saison dernière (7 buts et 2 passes décisives en 24 matchs).

«Voir la Suisse enchaîner les victoires, ça me rend fier»

Avec la Nati, l’ancien joueur de Carouge, du SLO, du LS ou encore de Bâle a déjà disputé 27 matchs et inscrit 10 réalisations. Il suit de près le parcours des hommes de Murat Yakin jusqu’à la prochaine Coupe du monde. «De l’extérieur, ce n’est pas simple. Mais les voir enchaîner les victoires me rend fier. Je suis impatient de revenir.»

Blessé, Zeki Amdouni n'hésite pas à aller soutenir ses coéquipiers au stade, comme ici lors du match Suisse-Kosovo.
Photo: TOTO MARTI

Zeki Amdouni n’entend cependant pas brûler les étapes. Il doit avant tout retrouver les terrains, les sensations, le rythme et la pleine possession de ses moyens. Un processus qui prendra encore plusieurs mois.

À lire aussi sur Zeki Amdouni
Grave blessure pour l'international suisse Zeki Amdouni
Longue absence en vue
Grave blessure pour l'international suisse Zeki Amdouni
Des clubs de Bundesliga intéressés par Zeki Amdouni
Restera-t-il à Burnley?
Des clubs de Bundesliga intéressés par Zeki Amdouni
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
15
25
2
Manchester City FC
Manchester City FC
10
12
19
3
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
4
Sunderland AFC
Sunderland AFC
10
4
18
5
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
3
18
6
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
10
9
17
7
Chelsea FC
Chelsea FC
10
7
17
8
Manchester United FC
Manchester United FC
10
1
17
9
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
10
2
15
11
Aston Villa
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
10
-1
12
14
Everton FC
Everton FC
10
-3
12
15
Fulham FC
Fulham FC
10
-2
11
16
Leeds United
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
Burnley FC
10
-7
10
18
West Ham United FC
West Ham United FC
10
-11
7
19
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
10
-15
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus