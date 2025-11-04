Zeki Amdouni, sous contrat avec Burnley (Premier League), prend son mal en patience depuis sa grave blessure au genou, diagnostiquée le 14 juillet dernier. En pleine réhabilitation, il a donné des nouvelles rassurantes.

Zeki Amdouni est actuellement blessé, mais il rêve de Coupe du monde avec l'équipe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

«Avec cette blessure, je me concentre sur des détails que je négligeais avant.» Ces mots sont ceux de l’international suisse Zeki Amdouni (24 ans), gravement touché au genou cet été, ce qui le tiendra éloigné des terrains pour plusieurs mois encore. Dans une interview donnée à SFMFootball, l’attaquant de Burnley évoque comment il entend retrouver le chemin des terrains en 2026, année de Coupe du monde pour l’équipe de Suisse (si elle se qualifie) et pour l’attaquant genevois.

Rigoureux et résilient, l’homme aux cinq buts en Premier League refuse de se morfondre sur sa blessure. «Je bosse encore plus en salle. Mais de manière générale, pas question de forcer. Je reviendrai quand je serai à 100%. Pour l’instant, j’ai recommencé à courir et je vise un retour sur les terrains dans quelques semaines.» Les terrains d’entraînement, dans un premier temps. Avant de, plus tard, regoûter à la compétition.

«Mes proches venaient souvent en Angleterre au début et j’allais tous les jours au centre d’entraînement, ce qui me faisait du bien. Manger, rire avec les coéquipiers, ça change tout.» Il faut dire que le dépaysement est total dans ce genre de situation malheureuse, d’autant plus que Zeki Amdouni sortait d’une belle saison avec Benfica, où il avait été prêté la saison dernière (7 buts et 2 passes décisives en 24 matchs).

«Voir la Suisse enchaîner les victoires, ça me rend fier»

Avec la Nati, l’ancien joueur de Carouge, du SLO, du LS ou encore de Bâle a déjà disputé 27 matchs et inscrit 10 réalisations. Il suit de près le parcours des hommes de Murat Yakin jusqu’à la prochaine Coupe du monde. «De l’extérieur, ce n’est pas simple. Mais les voir enchaîner les victoires me rend fier. Je suis impatient de revenir.»

Blessé, Zeki Amdouni n'hésite pas à aller soutenir ses coéquipiers au stade, comme ici lors du match Suisse-Kosovo. Photo: TOTO MARTI

Zeki Amdouni n’entend cependant pas brûler les étapes. Il doit avant tout retrouver les terrains, les sensations, le rythme et la pleine possession de ses moyens. Un processus qui prendra encore plusieurs mois.