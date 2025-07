Grave blessure pour l'international suisse Zeki Amdouni

Zeki Amdouni s'est déchiré les ligaments croisés. Photo: Toto Marti

Nicolas Horni

Mauvaise nouvelle pour la star de l'équipe de Suisse, Zeki Amdouni. comme le rapporte «Corner Magazine» ce lundi matin, le joueur de 24 ans s'est déchiré les ligaments croisés. L'attaquant de Burnley devra être opéré dans les prochains jours et sera donc longtemps absent. On ne sait pas encore quand et comment Amdouni s'est fait mal.

Zeki Amdouni avait quitté Bâle en été 2023 pour rejoindre le club de Premier League Burnley pour un montant de plus de 18 millions de francs. Après la relégation de son équipe en Championship, il a rejoint l'été dernier le club portugais du Benfica sous forme de prêt. Là-bas, l'attaquant a disputé 43 matchs officiels, dont onze en Ligue des champions. Les responsables décident de ne pas le transférer définitivement. Ainsi, le Genevois caressait l'idée d'un nouveau transfert vers un autre grand club.

Selon nos informations, plusieurs clubs de Bundesliga étaient intéressés par ses services. L'ancien joueur du Lausanne-Sport aurait également pu vivre avec un maintien en Premier League. C'est ce qui va désormais devoir se passer après cette blessure puisque, dans l'intervalle, Brunley a été promu dans l'élite.

Cette blessure est aussi un coup dur pour l'entraîneur de l'équipe nationale, Murat Yakin. En effet, Zeki Amdouni devrait également manquer la totalité des qualifications pour la Coupe du monde. Lors du voyage aux États-Unis, il a fait deux brèves apparitions et a marqué un but contre le Mexique. En Ligue des Nations l'automne dernier, il a été titularisé cinq matches sur six et a marqué trois buts. Lors de l'Euro en Allemagne, Zeki Amdouni a été utilisé comme joker. En 27 apparitions sous le maillot de l'équipe nationale, l'ancien junior du Servette FC a marqué onze buts et délivré une passe décisive.