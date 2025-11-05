Confronté à la blessure de Remo Freuler, Murat Yakin cherche la solution pour compléter son milieu de terrain. Il a joué la carte de la stabilité dans sa sélection, dévoilée mercredi.

Voici la sélection de Murat Yakin pour aller décrocher la qualification à la Coupe du monde

Granit Xhaka sera encore une fois le leader de la Nati dans les prochains jours. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'équipe de Suisse sera-t-elle qualifiée pour la Coupe du monde dans dix jours? La réponse pourrait tomber dès le samedi 15 novembre face à la Suède, voire au Kosovo le mardi 18. Ou, en cas de deuxième place du groupe, lors des barrages du mois de mars. Mais l'idée, bien sûr, est de régler l'affaire dès ce mois de novembre en terminant devant le Kosovo.

Pour affronter ces deux matches décisifs, Murat Yakin a enregistré un gros coup dur avec le forfait de Remo Freuler, touché à l'épaule avec Bologne. Le sélectionneur a joué la carte de la stabilité pour sa sélection. Pour remplacer le milieu de terrain dans le onze de départ, Murat Yakin a spontanément cité les noms de Djibril Sow, Michel Aebischer et de Vincent Sierro.

Ardon Jashari, tout juste revenu à l'entraînement avec le Milan AC, n'a lui pas été sélectionné. Il n'a pas été jugé suffisamment prêt pour ce rassemblement si important pour la Nati.

En attaque, Murat Yakin continue à faire confiance aux-mêmes: Cédric Itten et Andi Zeqiri font partie de sélection, contrairement à Marc Giger (Union Saint-Gilloise et Noah Okafor) par exemple. Seule surprise: Christian Fassnacht (YB) fait son retour en équipe de Suisse.