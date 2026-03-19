Murat Yakin lance 2026 en rappelant en sélection des Romands

Bastien Feller Journaliste Blick

La dernière ligne droite direction la Coupe du monde 2026 a débuté ce jeudi matin à Muri, près de Berne, où Murat Yakin a présenté sa première liste de l'année. Celle-ci voit le retour de deux Romands: Alvyn Sanches et Joël Monteiro. Gravement blessé en mars 2025 lors de sa première sélection en Irlande du Nord, le Vaudois profite de son bon retour au jeu du côté de Young Boys. Le Valaisan Joël Monteiro, lui, n'avait plus été convoqué depuis septembre 2025 et ses dernières minutes remontent en revanche également au déplacement en Irlande du Nord.

Absent en novembre en raison d'une blessure à l'épaule, Remo Freuler est de retour dans le groupe. Tout comme Denis Zakaria, qui a lui manqué les deux derniers rassemblements pour cause de blessure. Ardon Jashari, très convaincant lors du stage américain en juin 2025 et blessé à l'automne, fait lui aussi sa réapparition dans la sélection. Blessé depuis plusieurs semaines, Noah Okafor ne sera lui pas de la partie. «On espère qu'il reviendra vite», glisse Murat Yakin, qui a en revanche rappelé en sélection Filip Ugrinic et Eray Cömert.

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Nouvelle préparation en Forêt-Noire

Comme en septembre dernier, au moment de lancer ses qualifications, l'équipe de Suisse se rendra en Forêt-Noire. Les joueurs se rendront directement en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière helvétique. Là-bas, ils pourront profiter du calme de la région jusqu'à jeudi et leur arrivée à Bâle.

La Nati y débutera ses préparatifs pour la Coupe du monde en affrontant l'Allemagne, le 28 mars au Parc Saint-Jacques, avant de se rendre à Oslo y défier la Norvège le 31. Deux matches qui doivent permettre à Murat Yakin et ses joueurs de se frotter à deux très bonnes nations européennes et à leurs stars.