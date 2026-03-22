La FIFA impose la présence d'une femme par banc de touche

La FIFA impose une femme à un poste clé des staffs lors de ses tournois féminins. Une mesure visant à accélérer la féminisation des fonctions techniques.

Davide Malinconico

Comme l’a indiqué Sky Sport sur les réseaux sociaux, la FIFA introduit une nouvelle réglementation. À l’avenir, dans les staffs techniques de toutes les équipes participant à un tournoi féminin de la FIFA, au moins l’un des deux postes de direction (entraîneur principal ou adjoint) devra être occupé par une femme. Cette règle sera appliquée pour la première fois lors de la Coupe du monde féminine M20 en Pologne en septembre prochain.

La réforme prévoit également l’obligation d’intégrer une collaboratrice supplémentaire sur le banc ainsi qu’au moins une femme au sein du staff médical.

Favoriser les perspectives de carrière des entraîneures

Par cette initiative, l’instance mondiale du football veut s’assurer que la croissance rapide du football féminin s’accompagne d’une présence accrue de femmes dans les fonctions techniques et les postes à responsabilité. Cela apparaît d’autant plus nécessaire que, malgré cet essor, les postes d’entraîneur restent encore majoritairement occupés par des hommes, selon Sky.

Jill Ellis, directrice du football de la FIFA, explique la stratégie derrière cette démarche: «Nous devons en faire davantage pour accélérer le changement, en créant des parcours plus clairs, en élargissant les opportunités et en renforçant la visibilité des femmes sur le banc».

La Suisse déjà en conformité

Avec Julia Simic comme entraîneure adjointe, l’équipe nationale féminine suisse respecte déjà cette nouvelle règle. L’Allemande d’origine croate fait partie du staff de l’entraîneur principal Rafel Navarro depuis le début de l’année.