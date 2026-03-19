Le retour d'Alvyn Sanches relance les options de la Nati

Le retour express d’Alvyn Sanches relance les options offensives de la Suisse. Murat Yakin envisage même de tester le Vaudois plus haut, dans un secteur en manque de solutions.

Bastien Feller Journaliste Blick

Un an plus tard, Alvyn Sanches est de retour. Gravement blessé au genou lors de sa première sélection avec l'équipe de Suisse en mars 2025, le génial milieu vaudois a été rappelé en sélection par Murat Yakin. Une décision qui pouvait être attendue, tant le potentiel du numéro dix de Young Boys est grand.

«Nous sommes très heureux et aussi très surpris de la rapidité avec laquelle il est revenu», s'est réjoui Murat Yakin ce jeudi à Muri, quelques secondes après avoir dévoilé sa première sélection de l'année. Voilà le Bâlois qui dispose donc d'une option supplémentaire sur le plan offensif. Le joueur formé au Lausanne-Sport, qui dispose d'une palette techinque exceptionnelle, fait figure de perle rare en Suisse. Et il le prouve chaque week-end ou presque depuis son retour sur les terrains en octobre.

Alvyn Sanches testé en attaque?

À Young Boys, dans une équipe à la peine, Alvyn Sanches fait figure de rare satisfaction. Le milieu de terrain marche à nouveau sur la Super League. Dimanche, il s'est montré impérial, d'une facilité déconcertante à la Tuilière face au LS (2-0, doublé), là où tout a commencé pour lui. «Il joue pratiquement chaque match depuis le début et affiche de bonnes statistiques. Il possède des qualités incroyables. On voit son plaisir de jouer, ses actions offensives», énumère Murat Yakin, qui est resté sur sa faim en mars 2025 lors du match en Irlande du Nord. «Il n'a joué que dix-quinze minutes, mais on a déjà pu voir quelques bonnes actions», se souvient-il, lui qui a annoncé vouloir faire des tests.

Murat Yakin a ainsi laissé entrevoir la possibilité d'aligner le Vaudois en attaque. Il faut dire que Breel Embolo est le seul attaquant nominal de la liste. «Nous avons Cedric Itten et Andi Zeqiri sur la liste de piquet. Johan Manzambi peut aussi jouer en attaque à tout moment, et j’aimerais également voir Alvyn Sanches à ce poste une fois. Breel est actuellement notre seul véritable attaquant de pointe. Mais nous avons clairement suffisamment de qualité offensive, et je vais encore tester certaines choses à l’entraînement.»

Amdouni reviendra-t-il à temps?

Côté romand, Vincent Sierro fait à nouveau partie de la liste. Tout comme Yvon Mvogo, Johan Manzambi, Dan Ndoye et les revenants Denis Zakaria, qui était absent pour cause de blessure lors des deux derniers rassemblements, et Joël Monteiro.

Mais c'est bien de Zeki Amdouni dont il a le plus été question lors des 30 minutes de la conférence de presse. L'attaquant genevois, sur la touche depuis juillet dernier et une rupture du ligament croisé en préparation avec Burnley, tente une course contre la montre pour espérer disputer la Coupe du monde. «S’il est en forme, c’est un joueur important pour nous. Nous espérons pouvoir encore mettre ce temps à profit et le revoir bientôt», confie Murat Yakin. Affaire à suivre.