«Avec mes anciens coéquipiers, on se chambre tous les jours»

Enfant du club, Alvyn Sanches a réalisé le match parfait ce dimanche à la Tuilière (0-2). Problème pour le LS: le Vaudois porte désormais le maillot de Young Boys.

Matthias Davet Journaliste Blick

Même dans ses rêves les plus fous, Alvyn Sanches n'aurait peut-être pas imaginé un tel retour à la Tuilière. Enfant du club, le génial No 10 était de retour ce dimanche dans l'enceinte du Lausanne-Sport, une première depuis son départ en septembre dernier. C'est lui qui a inscrit les deux seuls buts de cette rencontre et qui a donc permis à Young Boys de quasiment s'assurer le top 6 (0-2).

Rapidement, le jeune joueur de 23 ans a rappelé l'étendue de son talent à ses anciens supporters. Au quart d'heure de jeu, il était en bien mauvaise posture face à trois joueurs vaudois, mais est parvenu à s'en sortir grâce à sa classe balle au pied. Longtemps, Olivier Custodio a rendu la vie rude à Alvyn Sanches. «Ce n'était pas facile, se marre l'ex-Lausannois. On aurait dit qu'il était toujours dans mon dos.»

Le LS, son club de cœur

C'est finalement le Bernois qui a pris le dessus, grâce notamment à ses deux réussites, sur les terres qui l'ont souvent vu briller. «C'était une rencontre très spéciale, face à mon club de cœur, avoue Alvyn Sanches. Mais j'ai dû faire abstraction et jouer mon match. Sauf que quand je suis sur le terrain, il n'y a plus de cadeau.»

Abstraction, c'est ce qu'il a aussi fait lorsque ses anciens supporters ont sifflé son nom après que le speaker a annoncé l'ouverture du score du No 10. «Mais non, ça ne m'a pas énervé, tempère le principal intéressé. J'étais dans mon match… et ça fait partie du jeu.»

Tout comme les pics avec les autres joueurs lausannois. «Cette semaine, c'était assez tranquille par messages, dévoile le milieu de terrain. J'ai gardé contact avec eux et on se chambre au quotidien. Ce n'est pas parce que je jouais contre eux ce week-end qu'on le faisait plus.» Par contre, Alvyn Sanches ne sait pas s'il va le faire davantage après la victoire d'YB. «On verra bien», rigole-t-il.

En route vers la Coupe du monde?

Toujours est-il qu'avec son doublé, le Lausannois a fait un joli cadeau au club de la capitale. La qualification dans le top 6 sera bientôt officialisée. «Même si je ne dirais pas que c'est fait, tempère le No 10. Maintenant, il faut continuer à engranger des points et essayer de s'assurer une place européenne.»

Alvyn Sanches, lui, peut même rêver plus grand. Il avait subi sa grave blessure, qui l'a tenu éloigner des terrains pendant sept mois, lors de sa première sélection avec l'équipe de Suisse. Le voir à la Coupe du monde reste une possibilité. «Je l'espère», élude-t-il, sourire aux lèvres. S'il continue à réaliser les mêmes prestations que ce dimanche face au LS, Murat Yakin pourrait bien lui demander de traverser l'Atlantique cet été.