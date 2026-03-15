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«Un mec en or»
Le FC Sion dédie sa victoire à son emblématique intendant

Sion s’est imposé 2-1 à Zurich samedi soir. Un succès arraché grâce aux remplaçants et dédié à l’intendant Félix Volken, victime d’un incident cardiaque la semaine dernière.
Publié: il y a 47 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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Kreshnik Hajrizi (droite) a permis au FC Sion de s'imposer à Zurich samedi.
Photo: keystone-sda.ch
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Bastien FellerJournaliste Blick

«Cette victoire est importante aussi parce qu'il y a quelqu'un qui est au FC Sion depuis 10, 15 ou 20 ans et qui n'a pas raté un match: c'est Félix Volken, l'un de nos intendants. Il a eu un incident cardiaque lors du match face à Winterthour et aujourd'hui il va mieux, il est sorti de l'hôpital», tenait à souligner Didier Tholot après le succès du FC Sion sur la pelouse de Zurich (2-1). «On voulait vraiment lui dédier cette victoire. C'est un mec important, qui agit dans l'ombre, et qui est en or.» L'emblématique Félix est facilement reconnaissable au match: quel que soit le temps, pluie, vent ou neige, il officie en manches courtes et shorts! 

Felix Volken (centre), ici avec Murat Yakin en 2018.

Ces trois points ont été obtenus de haute lutte face à un FC Zurich certes en pleine dégringolade, mais qui a su poser des problèmes offensifs comme défensifs aux Sédunois. «Tout le monde nous avait dit qu'on avait la pression, qu'il fallait gagner en premier (ndlr: avant les matches de Lausanne et Lucerne ce dimanche). Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, même si on a eu pas mal de situations qu'on aurait dû convertir.»

«Cette première est plutôt intéressante»

Comme lors de ses dernières sorties, le FC Sion a connu un certain manque de précision et de tranchant dans les trente derniers mètres. Le duo inédit Rilind Nivokazi - Winsley Boteli en attaque n'a pas fait la différence. Didier Tholot n'est pas pleinement satisfait du match de ses deux attaquants, mais sans doute pas réfractaire à retenter l'expérience.

«Cette première est plutôt intéressante. Après, il y a des automatismes à trouver. Je trouve qu'on manque aussi un peu de profondeur avec cet alignement. Mais en tout cas, on a eu un peu plus de présence dans la surface et je pense qu'on aurait mérité de marquer un peu avant», estime encore le Bordelais.

La délivrance une nouvelle fois venue du banc

Reste qu'aucun des deux buteurs sédunois n'a fait trembler les filets et que la délivrance est une nouvelle fois venue du banc. «Donc on a fait les changements, poursuit le coach valaisan. Et les entrants ont aussi été très importants. Franck (ndlr: Surdez) délivre la passe décisive, Ilyas est replacé, même s'il a commencé la rencontre, et Jo (ndlr: Josias Lukembila) a été très bon.»

Sion met ainsi un terme à une série de neuf matches sans victoire à l'extérieur, même si les Valaisans n'en faisaient de loin pas une obsession. «La performance est meilleure que face à Winterthur. Si on avait pu échanger les deux résultats, on aurait signé aussi. Maintenant, on va tranquillement pouvoir regarder les matches de demain.» Et ce dimanche, la pression passera dans le camp de Lucerne et Lausanne.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
30
38
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Bâle
FC Bâle
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
Young Boys
Young Boys
29
3
42
7
FC Lucerne
FC Lucerne
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zurich
FC Zurich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
30
-18
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
29
-47
16
Tour final
Tour de relégation
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