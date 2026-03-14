Sion se fait peur, mais rentre de Zurich avec trois points

FC Sion a fait preuve de caractère à Zurich. Rejoints juste après l'ouverture du score, les Valaisans ont repris l'avantage en fin de match pour s'imposer 1-2.

Bastien Feller Journaliste Blick

Avec Lucerne et Lausanne dans son rétroviseur, le FC Sion rendait visite à un FC Zurich en difficulté avec la ferme intention de prendre les trois points qui lui assureraient pratiquement de disputer le Top six. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Didier Tholot et son staff titularisaient d'entrée Winsley Boteli - associé pour la première fois avec Rilind Nivokazi - et Benjamin Kololli, dont l'entrée en jeu face à Winterthour samedi dernier avait permis aux Sédunois de prendre un point (1-1). Maxime Dubosson était lui aligné en défense centrale pour remplacer Jan Kronig, suspendu.

Sion entrait le mieux dans la rencontre et dominait, il faut le dire, la première mi-temps. Le jeu valaisan basculait côté gauche et Nias Hefti portait le rôle de moteur offensif. Ses centres, toujours très dangereux ce samedi, n'étaient pas récompensés. Si Rilind Nivokazi était contré par un défenseur zurichois (6e), Winsley Boteli, en retrait, voyait sa frappe être stoppée par Silas Huber (21e).

Sion mène aux points, mais ça ne suffit pas

Dangereux devant (14 tirs à 6, 2 cadrés partout), mais trop maladroit dans les 30 derniers mètres adverses, Sion se faisait peur à plusieurs reprises derrière. Plusieurs pertes de balle dans son camp et pertes de concentration permettaient aux Zurichois d'approcher le but d'Anthony Racioppi. Sur l'une de ces erreurs, les hôtes obtenaient un corner qui retombait dans les pieds de Philippe Keny qui, seul au deuxième poteau, manquait sa reprise de volée (20e). Six minutes plus tard, Nias Hefti se faisait prendre trop facilement par Ivan Cavaleiro qui allumait ensuite le petit filet extérieur.

Les 22 acteurs rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge, et les Valaisans étaient prévenus (une fois de plus) qu'il leur faudrait montrer davantage de précision dans les deux surfaces s'ils entendaient rentrer avec les trois points. Notamment sur corner, puisqu'ils en obtenaient sept durant les 45 premières minutes de jeu sans en faire grand-chose.

Simulation, puis penalty

Le second acte partait sur un petit rythme. Sion se créait la première réelle chance de but sur un coup franc tiré de manière astucieuse, mais Ilyas Chouaref manquait le cadre (54e). Deux minutes plus tard, Winsley Boteli, bien servi par Nias Hefti, en faisait de même après s'être pourtant mis en bonne position par un dribble.

Les Valaisans avaient la balle, mais peinaient désormais à approcher la surface de Silas Huber. Didier Tholot décidait alors de changer quelque chose en faisant entrer Liam Chipperfield et Josias Lukembila. Sauf qu'au moment où les deux Sédunois enfilaient leur maillot, Numa Lavanchy déboulait côté droit, transmettait la balle à Rilind Nivokazi qui la glissait à Ilyas Chouaref. L'international maltais s'écroulait dans la surface, puis était averti pour simulation. Décision finalement inversée avec l'aide du VAR. Benjamin Kololli se chargeait de transformer le penalty (68e).

Entrée décisive de Franck Surdez

De leur côté, les deux joueurs offensifs valaisans étaient priés de remettre le pull et leur liquette pour aller poursuivre leur échauffement le long du terrain. Ils étaient malgré tout rapidement rappelés au banc pour remplacer Benjamin Kololli et Winsley Boteli puisque le FCZ, inoffensif jusque-là et bien aidé par une boulette d'Anthony Racioppi, égalisait dans la foulée sur corner (Juan Perea, 70e). Comme à Lugano, les Sédunois se prenaient un but largement évitable quelques secondes après avoir ouvert le score.

L'on dépassait alors la huitantième minute de jeu et le cours du match ne changeait pas lorsque le staff valaisan faisait entrer Franck Surdez à la place de Rilind Nivokazi (Josias Lukembila passait dans l'axe). Et le Neuchâtelois se montrait décisif puisque son très bon centre, tombé après un corner joué à deux, trouvait la tête de Kreshnik Hajrizi pour le 1-2 (85e).

Cette fois-ci, les Valaisans, malgré un dernier coup franc très dangereux pour les Zurichois (96e), tenaient bon jusqu'au coup de sifflet final pour rentrer en Valais avec trois points mérités.