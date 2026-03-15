Lausanne s'incline et dit sans doute adieu au top 6

Le Lausanne-Sport peut sans doute tirer une croix sur le top 6 après sa défaite face à Young Boys (0-2). Les Vaudois pointent désormais à neuf points des Bernois, à trois journées de la séparation du classement. Ils ont été crucifiés par leur ex-joueur Alvyn Sanches.

Matthias Davet Journaliste Blick

La bise sur les hauts de Lausanne a fait s'envoler les espoirs de top 6 du LS. En cas de victoire face à Young Boys en ce dimanche après-midi, les Vaudois avaient l'occasion de revenir à trois points de leurs adversaires. Une défaite et les Bernois se retrouvaient à neuf unités, trois journées avant que le classement ne se divise en deux. Autant dire qu'avec ce revers, les chances d'intégrer le bon côté de la barre sont proches du néant.

Pourtant, la troupe de Peter Zeidler avait débuté le match de la bonne manière, face à un YB amorphe. Beyatt Lekoueiry a, par exemple, réalisé une jolie percée. Mais l'international mauritanien a préféré faire une (mauvaise) passe que de tirer, au grand dam de son public (6e). Dans la foulée, Morgan Poaty a été très chanceux. Le latéral lausannois a grossièrement fauché Alan Virginius dans la surface de réparation. Heureusement pour la Tuilière, le Bernois était en position de hors-jeu au début de l'action et l'intervention n'a donc pas été jugée fautive par M. Cibelli (8e).

Un bon début de match du LS, mais…

À plusieurs reprises dans cette première mi-temps, le LS a eu l'occasion d'ouvrir la marque. Mais il a à chaque fois manqué quelque chose aux joueurs vaudois. Gaoussou Diakité n'a pas profité d'une relance ratée de la défense bernoise (11e), le tir de Seydou Traoré est passé juste à côté (16e), tout comme la frappe de Karim Sow après un corner (32e).

Autour de la demi-heure de jeu, les visiteurs ont commencé à montrer les dents. D'abord, Virginius a pris de vitesse l'arrière-garde lausannoise avant de centrer, contre le sens du jeu. Si Samuel Essende avait été trouvé, l'attaquant d'YB aurait facilement pu ouvrir le score (27e). Ce n'était que partie remise pour les Bernois, qui ont gentiment mais sûrement pris l'ascendant dans cette fin de première période.

Finalement, le premier but de cette rencontre est tombée des pieds d'Alvyn Sanches, l'ancien de la maison. Le No 10 a été trouvé au point de pénalty par Joël Monteiro (43e). Bien seul, il ne manquait pas le cadre et n'a pas hésité à aller célébrer devant le kop visiteur. Au moment où le speaker de la Tuilière annonçait le nom du buteur, celui-ci était conspué.

Un retour tonitruant d'Alvyn Sanches

C'est avec ce retard d'un but que les Lausannois ont débuté la deuxième mi-temps. Moins de dix minutes plus tard, la messe était dite en ce dimanche. Le temps pour Karim Sow de laisser traîner sa semelle sur son ancien coéquipier Alvyn Sanches et de devoir retourner au vestiaire, quelques secondes après l'avoir pourtant quitté (48e).

Sept minutes plus tard, ce même No 10 inscrivait un doublé grâce à une reprise de volée du pied gauche, sur un centre de Yan Valery. Un retour tonitruant pour Alvyn Sanches, là où il a fait toutes ses classes. Nul doute qu'il va s'en souvenir un moment.

Pour la suite et la fin du match, les Lausannois a tenté tant bien que mal de revenir au score. Ils auraient pu y parvenir, mais la frappe de Sékou Fofana a terminé sur la barre transversale (71e), tandis que celle de Gabriel Sigua a fini sa course dans les bras de Marvin Keller (77e). À la 79e, Chris Bedia a répondu à Fofana, sa tentative croisée venant s'écraser sur le poteau (79e).

C'est donc par son ancien junior que le LS a été crucifié ce dimanche. Après l'épopée en Conference League cette saison, les Vaudois vont sans doute devoir patienter avant de revivre une aventure européenne. Dans trois journées, ils seront très probablement en-dessous de la barre et se battront contre la relégation, voire une place d'honneur.