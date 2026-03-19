L'Allemagne dévoile sa liste pour affronter la Suisse

Julian Nagelsmann, sélectionneur allemand, a présenté sa liste pour les prochains matchs internationaux. L'Allemagne affrontera la Suisse vendredi 27 mars à Bâle.

Davide Malinconico

Jeudi après-midi, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmanna dévoilé sa liste pour les prochains matchs internationaux, dont celui contre la Nati, le 27 mars prochain.

Cette sélection va bien au-delà de simples amicaux: elle est perçue comme un premier aperçu de l’équipe allemande pour la prochaine Coupe du monde. Il y a trois semaines déjà, Julian Nagelsmann expliquait: «La sélection ressemblera beaucoup à celle avec laquelle nous voulons aller à la Coupe du monde. Bien sûr, quelques détails peuvent encore changer, mais l’idée de base est que la sélection de mars et celle du Mondial sont liées».

Avec Jonas Urbig (22 ans) et Lennart Karl (18 ans), deux joueurs du Bayern Munich fêtent leur première convocation et peuvent nourrir de réels espoirs pour le Mondial. Les débuts de Lennart Karl sont particulièrement attendus: il est considéré comme l’un des plus grands talents du football allemand.

De gros absents

Un autre joueur du Bayern manque toutefois à l’appel: Jamal Musiala. De retour après une fracture du péroné à l’été 2025, il a déjà été impliqué dans cinq buts depuis sa reprise en club, mais il poursuit encore son travail de remise en forme. Sa présence à la Coupe du monde ne semble cependant pas menacée, à condition que sa progression continue.

Angelo Stiller est lui aussi absent, ce qui suscite l’incompréhension de nombreux supporters. Le journal Bild s’interroge même sur les raisons de ce choix. Début mars, dans une interview à Kicker, Nagelsmann avait évoqué plusieurs milieux de terrain potentiels sans citer Angelo Stiller. Si l’on suit sa logique, ses chances pour le Mondial apparaissent actuellement très faibles.

Même constat pour Karim Adeyemi. L’attaquant du Borussia Dortmund a récemment fait parler de lui en dehors du terrain et a perdu sa place de titulaire. S’il veut encore espérer disputer la Coupe du monde, il devra rapidement retrouver son meilleur niveau.

Des retours de choix

À l’inverse, plusieurs retours de poids viennent renforcer la sélection. Le défenseur Antonio Rüdiger revient en équipe nationale après de solides performances avec le Real Madrid. Kai Havertz, en regain de forme avec Arsenal, est également de retour.

Enfin, il y a Deniz Undav, incontournable dans la saison exceptionnelle du VfB Stuttgart. Ses 16 buts en 22 matches de Bundesliga parlent d’eux-mêmes.