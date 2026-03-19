Le successeur de Ricardo Rodriguez vient-il du Brésil?

Ricardo Rodriguez approche de la fin avec la Nati. Derrière lui, Miro Muheim s’impose, mais un nouveau nom venu du Brésil pourrait rebattre les cartes.

Bastien Feller Journaliste Blick

Longtemps, Ricardo Rodriguez s'est retrouvé sans réelle concurrence au poste de latéral gauche en équipe de Suisse. Un non-problème durant une décennie, puisque l'actuel joueur du Bétis Séville a toujours très bien fait son travail, sans jamais faire regretter au sélectionneur l'absence d'alternative. Mais force est de constater que le Zurichois avance en âge (il fêtera ses 34 ans cet été) et qu'il arrive gentiment au bout de son histoire avec la Nati.

Alors, qui pour le remplacer? Depuis novembre 2024, l'option numéro une se nomme Miro Muheim. Le latéral gauche de Hambourg, qui évolue en Bundesliga depuis l'été dernier, fait figure d'héritier légitime, lui qui monte gentiment en puissance et qui arrive dans la force de l'âge pour un footballeur (il aura 28 ans le 24 mars). En novembre, face à la Suède à Genève, le Zurichois dévoilé lors de son passage au FC Saint-Gall, a délivré sa première passe décisive pour la Nati en offrant le 4-1 à Johan Manzambi.

«Il est dans notre viseur»

Miro Muheim pourrait toutefois avoir à batailler pour le poste de titulaire avec un concurrent venu de l'autre côté de l'Atlantique. Depuis peu, un nom revient en effet: Nicolas Bosshardt, qui évolue à São Paulo en première division brésilienne. Un joueur encore inconnu voici quelques semaines, mais qui n'a pas échappé à Murat Yakin et son staff. Ni à plusieurs clubs européens récemment associés à son nom (Stuttgart et Leverkusen).

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«Il est lui aussi dans notre viseur», affirme le sélectionneur national, après l'annonce de sa première sélection de l'année 2026. «Né en 2007, arrière gauche. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs à ce poste», sourit Murat Yakin, qui ne cache pas son envie d'en savoir davantage sur celui qui vient tout juste d'obtenir son passeport suisse.

«Il évolue dans un championnat de haut niveau et nous sommes en contact avec lui. L’information est arrivée très récemment et il est important qu’il ressente notre intérêt. Nous irons certainement le voir, et nous verrons si cela peut se concrétiser pour cet été», ajoute l'ancien défenseur central, qui devra à nouveau se montrer convaincant, comme dans le dossier Lucas Blondel, qui a depuis disparu des radars, au printemps 2025. Reste à espérer pour la Nati que les choses se passeront différemment avec le Suisso-Brésilien.