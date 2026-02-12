Depuis l'Euro 2024, Noah Okafor est tombé en disgrâce auprès de l'entraîneur Murat Yakin. Après les critiques publiques, une première rencontre a eu lieu à Leeds. L'ancien espoir offensif de la Nati va-t-il faire son grand retour?

Tobias Wedermann

L’année de la Coupe du monde marquera-t-elle le retour d’un joueur que l’on croyait perdu pour la Nati? Noah Okafor est en pleine forme avec Leeds United. Mardi, le Bâlois a inscrit le but de l’égalisation contre Chelsea. Vendredi dernier, lors de la victoire 3-1 contre Nottingham Forest, il était titulaire et a marqué le 2-0 après seulement 30 minutes de jeu. Il s’agit de ses troisième et quatrième buts en 23 apparitions pour le 15e du classement du championnat anglais.

Lors du match contre Nottingham, le joueur de la Nati Dan Ndoye n’est pas le seul à avoir pu apprécier la performance de Noah Okafor sur le terrain. L’entraîneur de l’équipe nationale suisse Murat Yakin était présent dans les tribunes, accompagné du directeur de l'ASF Pierluigi Tami et du responsable des médias de l’ASF Adrian Arnold. Une rencontre entre Okafor et la délégation de la Nati a ensuite eu lieu.

«Bonne base pour un éventuel retour»

Des deux côtés, l’entretien a été jugé constructif et positif. Il s’agissait du premier échange entre Murat Yakin et Noah Okafor depuis la dernière convocation du joueur en novembre 2024, et du premier depuis que ce dernier s’était publiquement plaint de la communication de Murat Yakin, critiquant l’entraîneur avant les matches finaux de qualification pour la Coupe du monde.

«Le moment choisi pour la critique et le fait de passer par les médias m’ont dérangé. Il ne doit jamais s’agir d’intérêts individuels, l’équipe passe toujours avant tout», a déclaré Murat Yakin dans une interview à Blick. Mais l’entraîneur de 51 ans a également rappelé: «Il y a toujours un moyen de régler les différends.»

Interrogé sur sa visite à Leeds, Pierluigi Tami précise: «Nous avons assisté à un match solide de Noah, où il a montré tout ce dont il est capable. Nous avons ensuite eu un entretien honnête, clarifiant et constructif. C’est une bonne base pour un éventuel retour de Noah en équipe nationale.» Des mots qui doivent faire beaucoup de bien aux oreilles du Bâlois, pour qui participer à la Coupe du monde l’été prochain reste le plus grand objectif de sa carrière.

Une porte jamais complètement fermée

A l'ASF, on n’a jamais voulu fermer complètement la porte à Okafor, malgré plusieurs incidents qui l’ont mis en disgrâce auprès de Murat Yakin. Notamment lors du championnat d’Europe 2024 en Allemagne, où il n’a pas obtenu une seule minute de jeu.

Le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, s’était également exprimé sur le cas Okafor en novembre dernier: «Noah peut jouer un rôle à l’avenir s’il parvient à mieux maîtriser certaines choses. Parfois, il faut regarder vers le bas, se taire et travailler. C’est valable pour tout le monde, y compris pour moi.» Il semble que le Bâlois ait suivi ce conseil: il a cherché le contact avec plusieurs joueurs ces derniers mois et a dissipé les doutes quant à ses qualités de joueur d’équipe.

Sélection annoncée le 19 mars

On saura au plus tard le 19 mars quelles sont les chances réelles de Noah Okafor de retrouver la Nati. C’est à cette date que Murat Yakin annoncera la liste des joueurs pour les matches amicaux de mars contre l’Allemagne et la Norvège à Oslo. La possibilité de voir le nom de Noah Okafor figurer à nouveau sur la liste semble désormais réaliste.