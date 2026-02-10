Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

L'ancien joueur de l'AC Milan a sans doute inscrit l'un des buts les plus faciles de sa carrière à Stamford Bridge. A la 73e, il a poussé au fond des filets une offrande de Lukas Nmecha, six minutes après l'égalisation de l'attaquant allemand sur penalty.
Chelsea, qui restait sur quatre victoires de rang en championnat, menait pourtant 2-0 suite à des réussites de Joao Pedro (24e) et Cole Palmer (58e, sur penalty). Mais les Blues ont craqué coup sur coup et ratent l'occasion de se rapprocher du podium.
Noah Okafor s'était déjà illustré en marquant son premier but depuis le 4 octobre, samedi lors de la victoire de Leeds contre Nottingham Forest (3-1). Son nouveau but et le point glâné de haute lutte permettent aux Whites et à leur vedette bulgare Ilia Gruev de respirer un peu, mais leur marge au classement sur le premier relégable reste infime.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City FC
25
27
50
3
Aston Villa
25
9
47
4
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
25
5
39
7
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
25
-2
36
12
Fulham FC
25
-2
34
13
Crystal Palace FC
25
-3
32
14
Brighton & Hove Albion FC
25
1
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
25
-13
26
18
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
25
-24
15
20
Wolverhampton Wanderers FC
25
-32
8