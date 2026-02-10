DE
FR

Un bon point à Stamford Bridge
Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

Noah Okafor confirme son regain de forme en Premier League. L'attaquant bâlois a inscrit son deuxième but consécutif pour Leeds, qui a tenu en échec Chelsea à Londres mardi soir (2-2).
Publié: il y a 19 minutes
1/2
But pour Noah Okafor!
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien joueur de l'AC Milan a sans doute inscrit l'un des buts les plus faciles de sa carrière à Stamford Bridge. A la 73e, il a poussé au fond des filets une offrande de Lukas Nmecha, six minutes après l'égalisation de l'attaquant allemand sur penalty.

Chelsea, qui restait sur quatre victoires de rang en championnat, menait pourtant 2-0 suite à des réussites de Joao Pedro (24e) et Cole Palmer (58e, sur penalty). Mais les Blues ont craqué coup sur coup et ratent l'occasion de se rapprocher du podium.

Noah Okafor s'était déjà illustré en marquant son premier but depuis le 4 octobre, samedi lors de la victoire de Leeds contre Nottingham Forest (3-1). Son nouveau but et le point glâné de haute lutte permettent aux Whites et à leur vedette bulgare Ilia Gruev de respirer un peu, mais leur marge au classement sur le premier relégable reste infime.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City FC
Manchester City FC
25
27
50
3
Aston Villa
Aston Villa
25
9
47
4
Manchester United FC
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
Liverpool FC
25
5
39
7
Brentford FC
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
25
-2
36
12
Fulham FC
Fulham FC
25
-2
34
13
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
25
-3
32
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
25
1
31
15
Leeds United
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
25
-13
26
18
West Ham United FC
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
Burnley FC
25
-24
15
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
25
-32
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus