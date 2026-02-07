Noah Okafor marque enfin à nouveau avec Leeds

Noah Okafor a retrouvé le chemin des filets lors de la 25e journée de Premier League. L'attaquant suisse a inscrit le deuxième but de Leeds lors du succès 3-1 à domicile contre Nottingham Forest.

ATS Agence télégraphique suisse

Noah Okafor n'avait plus marqué depuis le 4 octobre. Il en est désormais à trois réussites en championnat. L'homme du match a été le milieu de terrain bulgare Ilia Gruev, auteur de deux passes décisives Leeds. Pour les visiteurs, Dan Ndoye est entré à la 67e.