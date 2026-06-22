Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, deux géants: Zlatan Ibrahimovic et Yanic Niederhäuser.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe H (dimanche soir)

Espagne - Arabie-Saoudite 4-0 (3-0)

Buts 10e Yamal 1-0. 21e Oyarzabal 2-0. 24e Oyarzabal 3-0. 49e Al-Tombakti 4-0 (csc).

Le compte rendu du match

Groupe T (dimanche soir)

Belgique - Iran 0-0

Le compte rendu du match

Groupe H

Uruguay - Cap Vert 2-2 (2-1)

Buts 21e Pina 0-1. 44e Araujo 1-1. 45e+6 Canobbio 2-1. 61e Varela 2-2.

Le compte rendu du match

Groupe G

Nouvelle-Zélande - Égypte 1-3 (1-0)

Buts 15e Surman 1-0. 58e Zico 1-1. 67e Salah 1-2. 82e Trezeguet 1-3.

Le compte rendu du match

Le fake buzzde la nuit

Depuis la victoire suisse contre la Bosnie, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic reprochant à Granit Xhaka d'avoir privé Johan Manzambi d'un triplé circule partout. Sauf que le Suédois n'a jamais prononcé ces mots. Récit d'une fake news qui avait tout pour tromper.

Elles sonnaient comme du pur Zlatan. Depuis le penalty de Granit Xhaka contre la Bosnie (4-1), une déclaration prêtée à Ibrahimovic tourne en boucle: il y reprocherait au capitaine de la Nati d'avoir tiré le penalty du 4-1 (97e) plutôt que de le laisser à Johan Manzambi, privé ainsi d'un triplé. Punchline à l'appui: «Je ne comprends pas certains footballeurs. Ils parlent chaque jour de famille, d'esprit d'équipe et de leadership, et puis dès qu'un gamin est à un but d'un triplé, tout ça disparaît d'un coup au moment où un penalty est accordé. Montre-moi tes actes, pas ton brassard.»

Problème: Ibrahimovic n'a jamais dit ça. Il n'a pas non plus dit que «les footballeurs sont tellement obsédés par l'idée d'être le personnage principal qu'ils en oublient ce qu'est le vrai leadership». Toutes ces citations sont de la pure invention, mais elles ont «moissonné» des milliers de likes sur le compte Instagram de la très sérieuse «RSI», la radio-télévision italienne qui en a également fait un article sur son site.

Le penalty, lui, a bien eu lieu, comme le triplé manqué de Manzambi, car c'est le capitaine qui s'est chargé du pénalty. Le Genevois aurait été le premier joueur à inscrire un triplé en Coupe du monde depuis Pelé en 1958. Rien que ça.

«Albanais qui ne chante pas l'hymne»

Comment la fausse info a-t-elle pris? Le scénario était trop beau: une question de fond bien réelle, une punchline plausible et une source vérifiable - Fox Sports -, si l'on prend la peine de le faire, bien sûr. Le tacle a sauté de l'anglais à l'italien et à l'albanais, porté par des comptes de fans faisant leur blé sur ce genre de fausses informations créant le buzz. Mais l'essentiel manquait: aucune vidéo, aucune reprise par les grands médias, rien chez Fox Sports, son employeur. Les médias britanniques pourtant si friands de polémiques? Muets.

À l'ère de l'info fast-food, une citation taillée pour le partage ira plus vite que sa vérification. Corriger une telle erreur prend 10 fois plus de temps et d'énergie que de la propager. C'est bien connu. Le média tessinois pris à contre-pied par ce faux Zlatan Ibrahimovic a retiré son post Instagram deux jours après sa publication et s'est excusé tant sur son antenne que sur son site internet. Mais les personnes ayant traité Granit Xhaka «d'Albanais qui ne chante pas l'hymne national», elles, ne sauront probablement jamais que c'était faux. Et c'est peut-être ça le plus dommage dans cette histoire.

La polémique de la nuit

Le président de la Confédération brésilienne, Samir Xaud, est accusé par le journaliste Leo Dias d'avoir réglé sur les comptes de la fédération les voyages d'une présumée maîtresse, logée huit jours à New York pour quelque 9'100 francs, avant d'aller retrouver son épouse à Mexico pour l'ouverture du Mondial. Leo Dias évoque aussi une influenceuse envoyée au Qatar aux frais de la fédé. La CBF dément tout détournement et assure que les frais privés de ses dirigeants sont payés par eux-mêmes. L'histoire va sûrement encore faire parler durant ces prochains jours.

La parade de la nuit

Alireza Beiranvand a réussi le plus bel arrêt de cette Coupe du monde dimanche face à la Belgique. Le gardien iranien a une histoire de vie épatante, lui qui a dormi dans la rue avant de devenir l'icône de la nation en 2018 en arrêtant un penalty de Cristiano Ronaldo. On vous en dit plus sur le héros des Perses.

La phrase de la nuit

La première question après ce très décevant 0-0 face à l'Iran est venue d'un journaliste belge, ce dimanche à Los Angeles, et elle avait des airs de reproche saignant. «Avant le match, vous aviez dit qu'on allait gagner...», l'a interpellé ce reporter flamand. «On aurait pu gagner avec trois buts d'écart. Ce qui a manqué, c'est l'efficacité.» Les Belges n'ont pas encore décollé dans leur Coupe du monde malgré un potentiel très élevé. Leur sélectionneur français Rudi Garcia n'a pas fait progresser son équipe. Mais il parle très bien en conférence de presse. Récit.

L'image du jour

La Nati a reçu une visite de taille, dimanche dans son camp d'entraînement. Le joueur de NBA, Yanic Niederhäuser (23 ans), a été accueilli au sein de l'équipe par Murat Yakin avant l'entraînement à la San Diego Jewish Academy. Le capitaine Granit Xhaka a remis au pivot des Los Angeles Clippers un maillot de la Nati floqué du numéro 14. Niederhäuser avait déjà soutenu la Nati lors du match contre la Bosnie-Herzégovine (4-1) au stade de Los Angeles. Le Fribourgeois, contraint d'interrompre prématurément sa saison rookie en mars en raison d'une blessure au pied, croit la Nati capable d'aller au bout du tournoi. «C'est important d'avoir de grands rêves.» Et l'homme de 2m13 sait de quoi il parle, lui qui a touché du bout des doigts la NBA.

La question du jour

Le programme du jour

Lu. 22 juin, 19h00. Groupe J: Argentine - Autriche

Lu. 22 juin, 23h00. Groupe I: France - Irak

Ma. 23 juin, 02h00. Groupe I: Norvège - Sénégal

Ma. 23 juin, 05h00. Groupe J: Jordanie - Algérie