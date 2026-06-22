DE
FR

La Nouvelle-Zélande battue
Une première victoire pour l'Égypte grâce à un grand Mohamed Salah

L'Egypte a fait coup double ce dimanche à Vancouver. Les Pharaons se sont imposés 3-1 face à la Nouvelle-Zélande et se sont emparés de la tête du groupe G.
Publié: 05:16 heures
1/2
Mohamed Salah a inscrit le 2-1 de la victoire.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Avant le coup d'envoi, aucune de ces deux équipes n'avait fêté de succès en Coupe du monde. Menés 1-0 à la mi-temps, les Egyptiens ont renversé la sélection de Darren Bazeley pour pratiquement s'assurer la qualification pour les 16es de finale.

Tenus en échec par la Belgique il y a une semaine (1-1), Mohamed Salah et ses coéquipiers se sont fait surprendre au quart d'heure sur corner par Finn Surman. Le défenseur central de 22 ans a ouvert la marque d'une tête imparable pour le portier des Pharaons Oufa Shobeir.

Après avoir tenu en respect l'Iran pour leur entrée en lice (2-2), les All Whites ont donné le change aux Egyptiens, incapables de trouver l'ouverture malgré un coup franc de Salah à la 35e qui a manqué le cadre de peu. Emam Ashour a lui raté le dernier geste devant le gardien néo-zélandais Max Crocombe en toute fin de mi-temps.

Salah décisif

Surman a encore sauvé les siens à la 55e, en déviant du genou un tir dangereux de Mostafa Ziko. Mais il n'a rien pu faire pour empêcher ce dernier d'égaliser de la tête à la 59e.

Neuf minutes plus tard, le capitaine Salah a donné l'avantage aux Pharaons, bien servi par le remuant Ziko. Trezeguet a apporté sa pierre à l'édifice inscrivant le 3-1 de la tête sur un corner botté par Salah à la 82e.

Il aura fallu neuf rencontres et quatre participations à la nation septuple championne d'Afrique pour glaner un premier succès dans un Mondial. Désormais, les hommes de l'ancien joueur de Neuchâtel Xamax Hossam Hassan sont en posture favorable avant leur dernier match de phase de groupes face à l'Iran vendredi. La Nouvelle-Zélande devra quant à elle réaliser un exploit face à la Belgique pour espérer accéder aux 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026