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Avec l'argent de la Fédération brésilienne
Un haut dirigeant aurait payé un voyage à New York à sa maîtresse

Le journaliste Leo Dias accuse Samir Xaud, président de la Confédération brésilienne (CBF), d'avoir financé sur les comptes de la fédération les voyages de plusieurs femmes dont sa présumée maîtresse. La CBF dément fermement
Publié: 05:07 heures
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Samir Xaud est en poste depuis une année.
Photo: AFP
Blick Sport

Samir Xaud, 42 ans, n'est président de la CBF que depuis mai 2025. Médecin de formation, passé par la fédération de l'État de Roraima, il a succédé à Ednaldo Rodrigues et fait venir Carlo Ancelotti sur le banc de la Seleção. Marié depuis plus de vingt ans à son épouse Natalia et père de trois enfants, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire qui n'a rien à voir avec le terrain.

Selon les révélations du journaliste Leo Dias, Xaud aurait fait venir à New York Camila Cristina Andrade, cheffe d'entreprise dans le fitness, aux frais de la fédération. La jeune femme aurait séjourné huit jours début juin au Hyatt Regency Grand Central, à Manhattan, sur une réservation faite au nom du dirigeant pour une note d'environ 9'100 francs. Le 3 juin, les deux auraient été photographiés à dîner au Harry Cipriani, avant de repartir dans une voiture, elle aussi louée par la CBF d'après le journaliste.

Hôtel de luxe à Doha

La chronologie ne manque pas de sel: le 8 juin, Xaud serait rentré au Brésil pour assister à un match de l'équipe féminine face aux États-Unis, avant de filer à Mexico retrouver son épouse pour la cérémonie d'ouverture du Mondial, le 11 juin.

L'affaire ne s'arrête pas là. Toujours selon Leo Dias, Xaud aurait déjà envoyé au Qatar, en décembre 2025, le mannequin et influenceuse Tamares Fernandes Barcellos pour un match de la Coupe intercontinentale: vol en classe affaires sur Emirates et séjour au Ritz-Carlton de Doha du 15 au 19 décembre, environ 2'700 francs rien que pour l'hôtel. Le journaliste affirme plus largement que, depuis son arrivée, le président aurait puisé dans les caisses pour financer les déplacements de proches, d'amis et d'autres femmes lors d'événements sportifs à l'étranger. Sur le plateau de Band TV, il a même accusé Xaud d'évoquer ses conquêtes extraconjugales comme s'il «marquait un but».

Démenti en bloc

La CBF, elle, dément en bloc. Dans un communiqué transmis à «Radio Itatiaia», la fédération rejette tout détournement: les dépenses de l'institution seraient «exclusivement» liées à ses activités, et les frais personnels des dirigeants réglés par eux-mêmes. Selon «Infobae», Xaud aurait d'ailleurs payé lui-même la note new-yorkaise après avoir été contacté par Leo Dias. Aucune enquête officielle n'a été ouverte et le dirigeant reste en poste: on l'a même vu en tribune, aux côtés de Gianni Infantino, lors de la victoire 3-0 du Brésil contre Haïti.

Sur le terrain, justement, la Seleção d'Ancelotti n'a pas encore totalement convaincu: tenue en échec par le Maroc (1-1), elle s'est rassurée contre Haïti (3-0) et défie l'Écosse mercredi pour valider son billet pour les huitièmes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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