Le journaliste Leo Dias accuse Samir Xaud, président de la Confédération brésilienne (CBF), d'avoir financé sur les comptes de la fédération les voyages de plusieurs femmes dont sa présumée maîtresse. La CBF dément fermement

Blick Sport

Samir Xaud, 42 ans, n'est président de la CBF que depuis mai 2025. Médecin de formation, passé par la fédération de l'État de Roraima, il a succédé à Ednaldo Rodrigues et fait venir Carlo Ancelotti sur le banc de la Seleção. Marié depuis plus de vingt ans à son épouse Natalia et père de trois enfants, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire qui n'a rien à voir avec le terrain.

Selon les révélations du journaliste Leo Dias, Xaud aurait fait venir à New York Camila Cristina Andrade, cheffe d'entreprise dans le fitness, aux frais de la fédération. La jeune femme aurait séjourné huit jours début juin au Hyatt Regency Grand Central, à Manhattan, sur une réservation faite au nom du dirigeant pour une note d'environ 9'100 francs. Le 3 juin, les deux auraient été photographiés à dîner au Harry Cipriani, avant de repartir dans une voiture, elle aussi louée par la CBF d'après le journaliste.

Hôtel de luxe à Doha

La chronologie ne manque pas de sel: le 8 juin, Xaud serait rentré au Brésil pour assister à un match de l'équipe féminine face aux États-Unis, avant de filer à Mexico retrouver son épouse pour la cérémonie d'ouverture du Mondial, le 11 juin.

L'affaire ne s'arrête pas là. Toujours selon Leo Dias, Xaud aurait déjà envoyé au Qatar, en décembre 2025, le mannequin et influenceuse Tamares Fernandes Barcellos pour un match de la Coupe intercontinentale: vol en classe affaires sur Emirates et séjour au Ritz-Carlton de Doha du 15 au 19 décembre, environ 2'700 francs rien que pour l'hôtel. Le journaliste affirme plus largement que, depuis son arrivée, le président aurait puisé dans les caisses pour financer les déplacements de proches, d'amis et d'autres femmes lors d'événements sportifs à l'étranger. Sur le plateau de Band TV, il a même accusé Xaud d'évoquer ses conquêtes extraconjugales comme s'il «marquait un but».

Démenti en bloc

La CBF, elle, dément en bloc. Dans un communiqué transmis à «Radio Itatiaia», la fédération rejette tout détournement: les dépenses de l'institution seraient «exclusivement» liées à ses activités, et les frais personnels des dirigeants réglés par eux-mêmes. Selon «Infobae», Xaud aurait d'ailleurs payé lui-même la note new-yorkaise après avoir été contacté par Leo Dias. Aucune enquête officielle n'a été ouverte et le dirigeant reste en poste: on l'a même vu en tribune, aux côtés de Gianni Infantino, lors de la victoire 3-0 du Brésil contre Haïti.

Sur le terrain, justement, la Seleção d'Ancelotti n'a pas encore totalement convaincu: tenue en échec par le Maroc (1-1), elle s'est rassurée contre Haïti (3-0) et défie l'Écosse mercredi pour valider son billet pour les huitièmes.