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L'Irak défie les Bleus lundi
«J'ai demandé si on pouvait jouer avec trois gardiens contre la France»

L'Irak n'a pas prévu de plan spécial pour stopper Kylian Mbappé lundi. Graham Arnold veut avant tout voir ses joueurs saisir l'occasion face à une équipe «d'un tel calibre».
Publié: il y a 57 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Graham Arnold et l'Irak affrontent la France lundi à Philadelphie.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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Bastien FellerJournaliste Blick

«J'ai demandé si on pouvait jouer avec trois gardiens, mais on m'a dit: ''Non"», rigole Graham Arnold, sélectionneur australien de l'Irak, à une question en rapport avec un éventuel «plan anti-Mbappé» mis au point pour l'affrontement avec la France lundi.

«Ils ont de très bons joueurs et c’est un honneur de jouer contre cette équipe. Mais nous nous concentrons sur nous. On ne peut pas contrôler la performance française. Nous souhaitons nous assurer que nous sommes prêts et montrer notre meilleur visage au monde», ajoute le sélectionneur, qui espère que ses joueurs saisiront cette chance qui leur est offerte. «C'est une belle occasion pour l’Irak de jouer la France. Les joueurs n’ont jamais joué contre une équipe d’un tel calibre. C'est l'occasion de montrer ce dont ils sont capables sur le terrain.»

Deuxième chance pour Graham Arnold

Graham Arnold a, lui, déjà affronté les Bleus. C'était durant la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le technicien dirigeait alors l'Australie. La France s'était imposée 4-1, malgré l'ouverture du score précoce de Craig Goodwin. Si l'Australien entend cette fois-ci s'imposer face à Didier Deschamps et ses joueurs, il compte le faire en jouant son jeu. Pas question de calculer.

«Depuis que je suis coach, j’essaie de gagner et non de ne pas perdre. Si on a cette mentalité, parfois ça peut ne pas fonctionner, parfois oui. Il faut communiquer cette façon d’être aux joueurs. Nous voulons gagner demain. Le but n’est pas le nul, mais de gagner», martèle-t-il, ajoutant encore avoir un doute quant à l'identité du gardien qui jouera au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Face à la Norvège, Jalal Hassan, capitaine de la sélection, n'avait pas réussi une très grande partie et Graham Arnold laisse toutes les options ouvertes Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il ne pourra pas aligner ses trois portiers, comme il l'espérait.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Iran
Iran
0:0
2
0
2
2
Belgique
Belgique
0:0
2
0
2
3
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
1
0
1
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
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