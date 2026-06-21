Bastien Feller Journaliste Blick

«J'ai demandé si on pouvait jouer avec trois gardiens, mais on m'a dit: ''Non"», rigole Graham Arnold, sélectionneur australien de l'Irak, à une question en rapport avec un éventuel «plan anti-Mbappé» mis au point pour l'affrontement avec la France lundi.

«Ils ont de très bons joueurs et c’est un honneur de jouer contre cette équipe. Mais nous nous concentrons sur nous. On ne peut pas contrôler la performance française. Nous souhaitons nous assurer que nous sommes prêts et montrer notre meilleur visage au monde», ajoute le sélectionneur, qui espère que ses joueurs saisiront cette chance qui leur est offerte. «C'est une belle occasion pour l’Irak de jouer la France. Les joueurs n’ont jamais joué contre une équipe d’un tel calibre. C'est l'occasion de montrer ce dont ils sont capables sur le terrain.»

Deuxième chance pour Graham Arnold

Graham Arnold a, lui, déjà affronté les Bleus. C'était durant la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le technicien dirigeait alors l'Australie. La France s'était imposée 4-1, malgré l'ouverture du score précoce de Craig Goodwin. Si l'Australien entend cette fois-ci s'imposer face à Didier Deschamps et ses joueurs, il compte le faire en jouant son jeu. Pas question de calculer.

«Depuis que je suis coach, j’essaie de gagner et non de ne pas perdre. Si on a cette mentalité, parfois ça peut ne pas fonctionner, parfois oui. Il faut communiquer cette façon d’être aux joueurs. Nous voulons gagner demain. Le but n’est pas le nul, mais de gagner», martèle-t-il, ajoutant encore avoir un doute quant à l'identité du gardien qui jouera au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Face à la Norvège, Jalal Hassan, capitaine de la sélection, n'avait pas réussi une très grande partie et Graham Arnold laisse toutes les options ouvertes Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il ne pourra pas aligner ses trois portiers, comme il l'espérait.