Les Belges n'ont pas encore décollé dans leur Coupe du monde malgré un potentiel très élevé. Leur sélectionneur français Rudi Garcia n'a pas fait progresser son équipe. Mais il parle très bien en conférence de presse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La première question après ce très décevant 0-0 face à l'Iran est venue d'un journaliste belge, ce dimanche à Los Angeles, et elle avait des airs de reproche saignant. «Avant le match, vous aviez dit qu'on allait gagner...», l'a interpellé ce reporter flamand. La réponse de Rudi Garcia a été fulgurante: «On aurait pu gagner avec trois buts d'écart. Ce qui a manqué, c'est l'efficacité.»

Les quinze minutes de conférence de presse du sélectionneur de la Belgique sont allées dans la même direction, sans une once de remise en question, qu'elle soit personnelle ou collective. Un 0-0 contre l'Iran, quelques jours après avoir été accroché contre l'Egypte? Le manque d'efficacité, toujours. Et seulement lui. Et, aussi, le fait d'avoir joué à dix pendant une demi-heure, ce qui n'est pas facile.

Un manque d'efficacité, c'est tout

«On a eu suffisamment d'occasions pour marquer et faire sortir cette équipe d'Iran qui jouait en contres», a évacué le Français, qui ne s'est pas épanché un seul instant sur la pauvreté collective de son équipe, laquelle évolue pourtant avec des joueurs de très haut niveau. Non, tout était dans cette très bonne excuse qu'est le manque d'efficacité, et nulle part ailleurs.

«Le gardien de l'Iran a été l'homme du match. Ils n'ont pas eu d'occasions, mis à part sur coup de pied arrêté comme je l'avais prédit avant le match. Ils n'ont eu aucune transition à jouer», s'est même réjoui le sélectionneur, lequel a en plus tenu à féliciter son équipe d'avoir bien joué avec un homme de moins, mettant l'expulsion de son joueur Nathan Ngoy sur une simple «erreur de jeunesse».

Oui, la Belgique a tiré 23 fois au but

«A dix on a montré des qualités d'organisation et de personnalité, parce qu'on a encore eu des occasions. En Coupe du monde, trente minutes à dix contre onze ce n'est jamais simple», a-t-il assuré, en se cachant derrière le fait que la Belgique avait tiré 23 fois en direction du but iranien, cadrant sept fois.

«On va gagner contre la Nouvelle-Zélande»

«Il faut rester calme et serein», a expliqué Rudi Garcia, dans un exercice de communication assez étonnant, avant... de garantir la victoire contre la Nouvelle-Zélande lors du dernier match. «On va gagner. On n'aura pas d'autre alternative et des fois, ce n'est pas plus mal. On a encore les deux pieds bien dans le tournoi», a ajouté le beau parleur Rudi Garcia, visiblement content de ce qu'il avait vu. C'est en tous les cas ce qu'il a essayé de faire croire à une assemblée pas dupe, qui n'avait de toute évidence pas assisté au même match que lui, et qui a été bien plus critique. Le technicien a tout de même concédé que ce début de tournoi n'était pas celui espéré pour la Belgique, avec ces deux matches nuls face à l'Egypte et à l'Iran.

Car la seule question qui vaille après cette rencontre est la suivante: comment cette équipe de Belgique, avec tous ses talents d'exception, peut-elle déployer un jeu collectif aussi pauvre?

Le discours de vérité de Romelu Lukaku

Heureusement, ses joueurs se sont montrés un peu plus lucides, ou honnêtes, à l'heure d'analyser leur performance, à l'image de l'avant-centre Romelu Lukaku. «On a fait n'importe quoi, tout le monde le sait. On doit aller de l'avant, il est temps qu'on se réveille, qu'on augmente le niveau à l'entraînement. On doit être plus durs entre nous», s'est agacé le colosse devant les caméras de la télévision nationale. Il y aura au moins eu un discours de vérité ce dimanche à Los Angeles.