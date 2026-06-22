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La Belgique est bien triste
Pour l'instant, le beau parleur Rudi Garcia ne fait que des promesses à la Belgique

Les Belges n'ont pas encore décollé dans leur Coupe du monde malgré un potentiel très élevé. Leur sélectionneur français Rudi Garcia n'a pas fait progresser son équipe. Mais il parle très bien en conférence de presse.
Publié: 03:51 heures
|
Dernière mise à jour: 03:58 heures
Pour Rudi Garcia, il n'a manqué que l'efficacité à son équipe ce dimanche à Los Angeles.
Photo: FIFA via Getty Images
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

La première question après ce très décevant 0-0 face à l'Iran est venue d'un journaliste belge, ce dimanche à Los Angeles, et elle avait des airs de reproche saignant. «Avant le match, vous aviez dit qu'on allait gagner...», l'a interpellé ce reporter flamand. La réponse de Rudi Garcia a été fulgurante: «On aurait pu gagner avec trois buts d'écart. Ce qui a manqué, c'est l'efficacité.»

Les quinze minutes de conférence de presse du sélectionneur de la Belgique sont allées dans la même direction, sans une once de remise en question, qu'elle soit personnelle ou collective. Un 0-0 contre l'Iran, quelques jours après avoir été accroché contre l'Egypte? Le manque d'efficacité, toujours. Et seulement lui. Et, aussi, le fait d'avoir joué à dix pendant une demi-heure, ce qui n'est pas facile.

Un manque d'efficacité, c'est tout

«On a eu suffisamment d'occasions pour marquer et faire sortir cette équipe d'Iran qui jouait en contres», a évacué le Français, qui ne s'est pas épanché un seul instant sur la pauvreté collective de son équipe, laquelle évolue pourtant avec des joueurs de très haut niveau. Non, tout était dans cette très bonne excuse qu'est le manque d'efficacité, et nulle part ailleurs.

Photo: FIFA via Getty Images

«Le gardien de l'Iran a été l'homme du match. Ils n'ont pas eu d'occasions, mis à part sur coup de pied arrêté comme je l'avais prédit avant le match. Ils n'ont eu aucune transition à jouer», s'est même réjoui le sélectionneur, lequel a en plus tenu à féliciter son équipe d'avoir bien joué avec un homme de moins, mettant l'expulsion de son joueur Nathan Ngoy sur une simple «erreur de jeunesse».

Oui, la Belgique a tiré 23 fois au but

«A dix on a montré des qualités d'organisation et de personnalité, parce qu'on a encore eu des occasions. En Coupe du monde, trente minutes à dix contre onze ce n'est jamais simple», a-t-il assuré, en se cachant derrière le fait que la Belgique avait tiré 23 fois en direction du but iranien, cadrant sept fois.

«On va gagner contre la Nouvelle-Zélande»

«Il faut rester calme et serein», a expliqué Rudi Garcia, dans un exercice de communication assez étonnant, avant... de garantir la victoire contre la Nouvelle-Zélande lors du dernier match. «On va gagner. On n'aura pas d'autre alternative et des fois, ce n'est pas plus mal. On a encore les deux pieds bien dans le tournoi», a ajouté le beau parleur Rudi Garcia, visiblement content de ce qu'il avait vu. C'est en tous les cas ce qu'il a essayé de faire croire à une assemblée pas dupe, qui n'avait de toute évidence pas assisté au même match que lui, et qui a été bien plus critique. Le technicien a tout de même concédé que ce début de tournoi n'était pas celui espéré pour la Belgique, avec ces deux matches nuls face à l'Egypte et à l'Iran.

Car la seule question qui vaille après cette rencontre est la suivante: comment cette équipe de Belgique, avec tous ses talents d'exception, peut-elle déployer un jeu collectif aussi pauvre?

Le discours de vérité de Romelu Lukaku

Heureusement, ses joueurs se sont montrés un peu plus lucides, ou honnêtes, à l'heure d'analyser leur performance, à l'image de l'avant-centre Romelu Lukaku. «On a fait n'importe quoi, tout le monde le sait. On doit aller de l'avant, il est temps qu'on se réveille, qu'on augmente le niveau à l'entraînement. On doit être plus durs entre nous», s'est agacé le colosse devant les caméras de la télévision nationale. Il y aura au moins eu un discours de vérité ce dimanche à Los Angeles.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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