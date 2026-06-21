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Kylian Mbappé préfère en rire
«Je ne serai pas là à 40 ans, vous m’aurez chassé avant»

Kylian Mbappé balaie l’idée d’être encore là à 40 ans, préférant se concentrer sur le présent du Mondial. À la veille de France - Irak, il insiste sur l’objectif collectif et la difficulté attendue face à un adversaire jugé solide.
Publié: 21.06.2026 à 23:33 heures
|
Dernière mise à jour: 21.06.2026 à 23:34 heures
Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce dimanche à Philadelphie, à la veille de France - Irak.
Photo: Getty Images
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Bastien FellerJournaliste Blick

Cet été, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo prennent part à leur sixième Coupe du monde, à respectivement 38 ans (39 le 24 juin) et 41 ans. En conférence de presse avant le France - Irak de ce lundi, Kylian Mbappé a été invité à commenter cette actualité et à se projeter. Sera-t-il encore là à 40 ans, comme l'Argentin et le Portugais? «Je ne serai pas là à 40 ans, vous m’aurez chassé avant», a contré avec un sourire l’attaquant du Real Madrid, en s’adressant aux journalistes français présents dans la salle.

Passé l'humour, le numéro 10 de l'équipe de France a repris son sérieux. «Je ne pense pas plus loin que cette Coupe du monde. Je ne pense qu’à l’instant présent, à profiter du moment et bien jouer», poursuit-il, avant d'être confronté au record de buts en Coupe du monde, désormais détenu par Miroslav Klose et Lionel Messi.

«Il ne faut pas penser que ce sera un match facile»

Est-il important pour lui de battre cette marque? «Je savais déjà que Léo allait marquer avant moi. C'est plus une question pour lui. Moi, je vais continuer à essayer de marquer des buts pour aider mon équipe à aller le plus loin possible. Bien sûr, en marquant des buts, on se rapproche de ce genre de records. Mais le plus important reste d'amener mon équipe le plus loin possible et de gagner la compétition», expose-t-il, dans l'immense vestiaire de l'équipe de NFL des Philadelphia Eagles, aménagé pour cette Coupe du monde.

Après avoir battu le Sénégal en ouverture, les Bleus affrontent l'Irak ce lundi avec l'ambition de valider leur qualification pour les seizièmes de finale. «C'est une équipe de qualité», assure Didier Deschamps, qui ne manque pas de rappeler que l'Irak a dû battre la Bolivie («une très bonne équipe sud-américaine») lors des barrages intercontinentaux pour se qualifier. Mais aussi qu'il a fait match nul face à l'Espagne en préparation. «Et, lors de son premier match contre la Norvège, les Irakiens n'étaient menés que 2-1 à la 75e minute. C'est une équipe qui a ses habitudes, avec un système généralement en 4-4-2 et deux pivots devant. Les automatismes sont présents et les relations techniques entre les joueurs sont solides parce que ce sont pratiquement toujours les mêmes», analyse le sélectionneur français, qui s'attend donc à un match compliqué.

«Il ne faut pas penser que ce sera un match facile. J'ai vu beaucoup de rencontres où l'écart semblait important sur le papier et où l'équipe supposée la plus faible a créé de gros problèmes. Avec le même sérieux, la même concentration et la même implication, notre objectif reste le même: nous qualifier dès lundi», conclut «DD».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Iran
Iran
2
0
2
2
Belgique
Belgique
2
0
2
3
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Cap Vert
Cap Vert
1:0
2
1
4
3
Uruguay
Uruguay
0:1
2
-1
1
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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