Kylian Mbappé balaie l’idée d’être encore là à 40 ans, préférant se concentrer sur le présent du Mondial. À la veille de France - Irak, il insiste sur l’objectif collectif et la difficulté attendue face à un adversaire jugé solide.

Bastien Feller Journaliste Blick

Cet été, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo prennent part à leur sixième Coupe du monde, à respectivement 38 ans (39 le 24 juin) et 41 ans. En conférence de presse avant le France - Irak de ce lundi, Kylian Mbappé a été invité à commenter cette actualité et à se projeter. Sera-t-il encore là à 40 ans, comme l'Argentin et le Portugais? «Je ne serai pas là à 40 ans, vous m’aurez chassé avant», a contré avec un sourire l’attaquant du Real Madrid, en s’adressant aux journalistes français présents dans la salle.

Passé l'humour, le numéro 10 de l'équipe de France a repris son sérieux. «Je ne pense pas plus loin que cette Coupe du monde. Je ne pense qu’à l’instant présent, à profiter du moment et bien jouer», poursuit-il, avant d'être confronté au record de buts en Coupe du monde, désormais détenu par Miroslav Klose et Lionel Messi.

«Il ne faut pas penser que ce sera un match facile»

Est-il important pour lui de battre cette marque? «Je savais déjà que Léo allait marquer avant moi. C'est plus une question pour lui. Moi, je vais continuer à essayer de marquer des buts pour aider mon équipe à aller le plus loin possible. Bien sûr, en marquant des buts, on se rapproche de ce genre de records. Mais le plus important reste d'amener mon équipe le plus loin possible et de gagner la compétition», expose-t-il, dans l'immense vestiaire de l'équipe de NFL des Philadelphia Eagles, aménagé pour cette Coupe du monde.

Après avoir battu le Sénégal en ouverture, les Bleus affrontent l'Irak ce lundi avec l'ambition de valider leur qualification pour les seizièmes de finale. «C'est une équipe de qualité», assure Didier Deschamps, qui ne manque pas de rappeler que l'Irak a dû battre la Bolivie («une très bonne équipe sud-américaine») lors des barrages intercontinentaux pour se qualifier. Mais aussi qu'il a fait match nul face à l'Espagne en préparation. «Et, lors de son premier match contre la Norvège, les Irakiens n'étaient menés que 2-1 à la 75e minute. C'est une équipe qui a ses habitudes, avec un système généralement en 4-4-2 et deux pivots devant. Les automatismes sont présents et les relations techniques entre les joueurs sont solides parce que ce sont pratiquement toujours les mêmes», analyse le sélectionneur français, qui s'attend donc à un match compliqué.

«Il ne faut pas penser que ce sera un match facile. J'ai vu beaucoup de rencontres où l'écart semblait important sur le papier et où l'équipe supposée la plus faible a créé de gros problèmes. Avec le même sérieux, la même concentration et la même implication, notre objectif reste le même: nous qualifier dès lundi», conclut «DD».