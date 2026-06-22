Alireza Beiranvand a réussi le plus bel arrêt de cette Coupe du monde dimanche face à la Belgique. Le gardien iranien a une histoire de vie épatante, lui qui a dormi dans la rue avant de devenir l'icône de la nation en 2018 en arrêtant un penalty de Cristiano Ronaldo.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Maxim De Cuyper a marqué un but, mais Alireza Beiranvand l'a arrêté, selon une formule célèbre en Coupe du monde. Non, la parade du gardien iranien, à la 58e minute de ce match face à la Belgique, ne rentrera pas dans l'histoire comme celle de Gordon Banks face à Pelé en 1970, mais, ce dimanche à Los Angeles, les 70'318 spectatrices et spectateurs ont toutes et tous cru que le Diable Rouge avait ouvert la marque. Sauf que le gardien iranien a dit non.

D'une main ferme, il a détourné l'envoi de Maxim De Cuyper alors qu'il semblait battu dans un premier temps et a ainsi permis à son pays de remporter son deuxième point dans cette Coupe du monde. Après le 2-2 face à la Nouvelle-Zélande, ce 0-0 est venu récompenser une équipe iranienne fort valeureuse et portée par plusieurs dizaines de milliers de partisans en tribunes.

Le peuple iranien en a fait une icône

Les Belges ont en effet tiré 21 fois au but, cadrant à sept reprises, mais ils sont tombés sur un portier en grande forme, avec un charisme indéniable qui plus est, et adoré de son public.

Lorsqu'il est resté au sol en tout début de match, le peuple iranien présent en tribunes lui a chanté son amour, avant de crier de joie en le voyant se relever et en célébrant ce moment comme un but. Car Alireza Beiranvand, ce portier de 33 ans qui a d'ailleurs joué brièvement en Belgique, au Royal Antwerp, n'est de loin pas n'importe qui en Iran.

Adolescent, il a eu le cran de quitter son village du Lorestan, à l'ouest de l'Iran, pour rejoindre Téhéran contre l’avis de son père, qui ne voulait pas entendre parler de football. Issu d'une famille de nomades et de bergers, Alireza Beiranvand a tout de suite senti qu'un destin particulier l'attendait, mais s'est heurté à l'intransigeance de son paternel.

Alors, sans argent, sans aucun contact, mais simplement désireux de poursuivre son rêve, il s'est débrouillé comme il a pu durant de nombreuses années, faisant preuve d'un courage hors normes. Le Guardian a raconté son épatante histoire avant la Coupe du monde 2018, et celle-ci est faite d'énormément de détermination. Et même d'un peu plus que ça.

Des pièces de monnaie jetées à côté de lui

Alors que les portes des puissants clubs de Téhéran ne voulaient pas s'ouvrir, et qu'il sentait son rêve se briser petit à petit, il n'a rien lâché, multipliant les petits boulots, dans une station de lavage pour voitures, dans une usine ou une pizzeria, allant d'une couche de fortune à l'autre, et même jusqu'à dormir devant la porte d'entrée du stade un matin pour bien montrer aux responsables qu'il était plus que déterminé. Ce matin-là, il s'est même réveillé avec des pièces de monnaie déposées à côté de lui, les passants l'ayant pris pour un mendiant...

Petit à petit, les portes se sont ouvertes, très difficilement dans un premier temps, et il a pu démontrer son talent, tout d'abord dans un petit club de quartier, puis au Naft Téhéran, avant de signer pour l'un des deux mastodontes du pays, Persépolis, où il gagnera enfin correctement sa vie. Il atteint même une renommée mondiale à la Coupe du monde 2018 en arrêtant avec autorité un penalty de Cristiano Ronaldo. L'histoire était en marche et il a ensuite pu signer un contrat en Belgique, un autre au Portugal (Boavista) sans s'imposer. Son retour à Persépolis a été bien plus fructueux et, désormais, il joue au Tractor, club de Tabriz.

Un passé de lanceur de pierres dans les montagnes iraniennes

Son passé de nomade lui offre un autre avantage: il peut relancer le ballon à la main à plus de soixante mètres, offrant même à l'occasion des passes décisives à ses attaquants! L'explication se trouve dans un jeu des montagnes iraniennes nommé Dal Paran et qui consiste à lancer des pierres le plus loin possible. Alireza Beiranvand s'est construit son parcours tout au long d'une vie épatante, qui l'a conduit des rues de Téhéran aux fastes du SoFi Stadium de Los Angeles ce dimanche.

Rien n'est offert dans la vie et tout se mérite. Aucun footballeur n'illustre sans doute ce proverbe mieux que lui.