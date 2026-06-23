Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un titre un brin aguicheur et des intempéries.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe J (dimanche soir)

Argentine - Autriche 2-0 (1-0)

Buts 38e Messi 1-0 (pen). 95e Messi 2-0.

Le compte rendu du match

Groupe I

France - Irak 3-0 (1-0)

Buts 35e Mbappé 1-0. 54e Mbappé 2-0. 66e Dembélé 3-0.

Le compte rendu du match

Groupe I

Norvège - Sénégal 3-2 (1-0)

Buts 43e Pedersen 1-0. 48e Haaland 2-0. 53e Sarr 2-1. 58e Haaland 3-1. 93e Sarr 3-2.

Le compte rendu du match

Groupe J

Jordanie - Algérie 1-2 (1-0)

Buts 36e Al-Rashdan 1-0. 64e Benbouali 1-1. 82e Gouiri 1-2.

Le compte rendu du match

L'histoire de la nuit

Le 19 juillet, Martin Ødegaard soulèvera le trophée à New York. Du moins, c'est la seule conclusion possible d'une statistique sur laquelle est tombé mon collègue zurichois, Lucas, il y a quelques jours. Depuis 1938, la Norvège n'a jamais perdu un match de Coupe du monde contre un autre adversaire que l'Italie. Et si vous aviez raté l'info, l'Italie, justement, n'est pas du voyage en Amérique du Nord.

Pour la quatrième fois de son histoire, la Norvège dispute une phase finale de Coupe du monde. Et après son succès sur le Sénégal, son bilan dans la compétition reste d'un équilibre presque parfait: quatre victoires, trois nuls et trois défaites. Le détail qui change tout? Ces trois revers ont tous été concédés face au même adversaire: l'Italie.

1938, premier match: à une époque où le tournoi se jouait d'entrée en élimination directe, les Vikings s'inclinent en huitièmes de finale contre l'Italie (1-2 après prolongation). 1994: la Norvège récolte quatre points, mais reste scotchée au premier tour, plombée par une défaite contre l'Italie (0-1). 1998: portée par un succès et deux nuls, la sélection atteint les huitièmes de finale, où la Squadra Azzurra lui barre une nouvelle fois la route (0-1).

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Conclusion: en bientôt 90 ans de Coupe du monde, la Norvège n'a jamais perdu contre une autre nation que l'Italie. Sauf que cette fois, la Nazionale n'est même pas qualifiée (vous saviez?). Et les coéquipiers d'Erling Haaland y sont pour beaucoup: en éliminatoires, ils ont corrigé les Italiens à deux reprises (3-0 à Oslo puis 4-1 à San Siro) pour décrocher leur billet direct et mettre fin à 28 ans d'absence.

Restait à savoir si la folle série résisterait aussi au Sénégal. Réponse: oui. La Norvège s'est imposée 3-2, grâce à Marcus Pedersen (43e) et un doublé d'Erling Haaland (48e, 58e), Ismaïla Sarr ayant réduit la marque à deux reprises pour les Lions (53e, 90e+3). Un succès qui qualifie déjà les Scandinaves pour le tour suivant. Prochaine étape vendredi face à la France, pour la première place du groupe. Et, qui sait, la route vers New York et le titre mondial qui leur tend les bras.

L'info de la nuit

En plus de l'Argentine qualifiée lundi en soirée, deux autres équipes se sont ajoutées à la liste des équipes déjà présentes au stade des seizièmes de finale: La France et la Norvège. Six nations sont d'ores et déjà qualifiées avec les trois hôtes (Canada, États-Unis et Mexique). Personne ne s'est pour le moment ajouté à la liste des éliminés qui contient la Turquie, la Tunisie et Haïti.

La polémique de la nuit

France Pierron paie ses propos. Vendredi, sur «L'Équipe de Choc», la journaliste juge incompréhensible que Jérémy Doku quitte le Mondial pour assister à la naissance de son enfant, «un moment dégueulasse» où «le papa ne sert à rien». Tollé mondial. Après des excuses sans renier le fond, elle est désormais retirée de l'antenne: le Groupe L'Équipe s'est désolidarisé, la sanction courrait jusqu'au 3 juillet.

La phrase de la nuit

«Les critiques font partie du football», a déclaré le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, en délicatesse après un premier match de Coupe du monde manqué par son équipe et son capitaine, Cristiano Ronaldo, qu'il a décrit comme un «modèle».

«C'est sa sixième Coupe du monde, c'est un joueur qui défend son pays et joue pour lui depuis longtemps, il veut vraiment continuer à progresser, à aider l'équipe et c'est vraiment un modèle pour nous», a-t-il lancé. Comme attendu, il n'a pas souhaité dévoiler si «CR7» serait reconduit parmi les titulaires, arguant qu'il n'avait «pas encore informé» les joueurs de la composition d'équipe.

L'image du jour

Le ciel au-dessus du stade de Philadelphie s'est tout à coup assombri, permettant aux photographes de se faire plaisir... avant de se faire rincer au bord du terrain. Un orage qui a forcé les organisateurs à interrompre le match France - Irak durant deux heures. Voici pourquoi cette mesure n'était pas excessive, selon un expert interrogé par «RMC».

La blague de la nuit

À Philadelphie, Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre pour dompter la foudre. Deux siècles et demi plus tard, dans sa propre ville, la foudre a pris sa revanche: France - Irak interrompu plus de deux heures, stade évacué, éclairs repérés à moins de 13 km. Le paratonnerre de Franklin n'a visiblement pas couvert le Lincoln Financial Field. Les Bleus ont quand même foudroyé l'Irak 3-0.

Le tweet de la nuit

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La question du jour

Le programme du jour

Ma. 23 juin 19h00. Groupe K: Portugal - Ouzbékistan

Ma. 23 juin 22h00. Groupe L: Angleterre - Ghana

Me. 24 juin 01h00. Groupe L: Panama - Croatie

Me. 24 juin 04h00. Groupe K: Colombie - RD Congo