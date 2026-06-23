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Vous dormiez? On vous résume tout!
Voici pourquoi l'Italie va faire gagner le tournoi à la Norvège

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un titre un brin aguicheur et des intempéries.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
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Erling Haaland et les Norvégiens sont-ils les favoris pour gagner le tournoi?
Photo: Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe J (dimanche soir)
Argentine - Autriche 2-0 (1-0)
Buts 38e Messi 1-0 (pen). 95e Messi 2-0.
Le compte rendu du match

Groupe I
France - Irak 3-0 (1-0)
Buts 35e Mbappé 1-0. 54e Mbappé 2-0. 66e Dembélé 3-0.
Le compte rendu du match

Groupe I
Norvège - Sénégal 3-2 (1-0)
Buts 43e Pedersen 1-0. 48e Haaland 2-0. 53e Sarr 2-1. 58e Haaland 3-1. 93e Sarr 3-2.
Le compte rendu du match

Groupe J
Jordanie - Algérie 1-2 (1-0)
Buts 36e Al-Rashdan 1-0. 64e Benbouali 1-1. 82e Gouiri 1-2.
Le compte rendu du match

L'histoire de la nuit

Le 19 juillet, Martin Ødegaard soulèvera le trophée à New York. Du moins, c'est la seule conclusion possible d'une statistique sur laquelle est tombé mon collègue zurichois, Lucas, il y a quelques jours. Depuis 1938, la Norvège n'a jamais perdu un match de Coupe du monde contre un autre adversaire que l'Italie. Et si vous aviez raté l'info, l'Italie, justement, n'est pas du voyage en Amérique du Nord.

Pour la quatrième fois de son histoire, la Norvège dispute une phase finale de Coupe du monde. Et après son succès sur le Sénégal, son bilan dans la compétition reste d'un équilibre presque parfait: quatre victoires, trois nuls et trois défaites. Le détail qui change tout? Ces trois revers ont tous été concédés face au même adversaire: l'Italie.

1938, premier match: à une époque où le tournoi se jouait d'entrée en élimination directe, les Vikings s'inclinent en huitièmes de finale contre l'Italie (1-2 après prolongation). 1994: la Norvège récolte quatre points, mais reste scotchée au premier tour, plombée par une défaite contre l'Italie (0-1). 1998: portée par un succès et deux nuls, la sélection atteint les huitièmes de finale, où la Squadra Azzurra lui barre une nouvelle fois la route (0-1).

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Conclusion: en bientôt 90 ans de Coupe du monde, la Norvège n'a jamais perdu contre une autre nation que l'Italie. Sauf que cette fois, la Nazionale n'est même pas qualifiée (vous saviez?). Et les coéquipiers d'Erling Haaland y sont pour beaucoup: en éliminatoires, ils ont corrigé les Italiens à deux reprises (3-0 à Oslo puis 4-1 à San Siro) pour décrocher leur billet direct et mettre fin à 28 ans d'absence.

Restait à savoir si la folle série résisterait aussi au Sénégal. Réponse: oui. La Norvège s'est imposée 3-2, grâce à Marcus Pedersen (43e) et un doublé d'Erling Haaland (48e, 58e), Ismaïla Sarr ayant réduit la marque à deux reprises pour les Lions (53e, 90e+3). Un succès qui qualifie déjà les Scandinaves pour le tour suivant. Prochaine étape vendredi face à la France, pour la première place du groupe. Et, qui sait, la route vers New York et le titre mondial qui leur tend les bras.

L'info de la nuit

En plus de l'Argentine qualifiée lundi en soirée, deux autres équipes se sont ajoutées à la liste des équipes déjà présentes au stade des seizièmes de finale: La France et la Norvège. Six nations sont d'ores et déjà qualifiées avec les trois hôtes (Canada, États-Unis et Mexique). Personne ne s'est pour le moment ajouté à la liste des éliminés qui contient la Turquie, la Tunisie et Haïti.

La polémique de la nuit

France Pierron paie ses propos. Vendredi, sur «L'Équipe de Choc», la journaliste juge incompréhensible que Jérémy Doku quitte le Mondial pour assister à la naissance de son enfant, «un moment dégueulasse» où «le papa ne sert à rien». Tollé mondial. Après des excuses sans renier le fond, elle est désormais retirée de l'antenne: le Groupe L'Équipe s'est désolidarisé, la sanction courrait jusqu'au 3 juillet.

La phrase de la nuit

«Les critiques font partie du football», a déclaré le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, en délicatesse après un premier match de Coupe du monde manqué par son équipe et son capitaine, Cristiano Ronaldo, qu'il a décrit comme un «modèle».

«C'est sa sixième Coupe du monde, c'est un joueur qui défend son pays et joue pour lui depuis longtemps, il veut vraiment continuer à progresser, à aider l'équipe et c'est vraiment un modèle pour nous», a-t-il lancé. Comme attendu, il n'a pas souhaité dévoiler si «CR7» serait reconduit parmi les titulaires, arguant qu'il n'avait «pas encore informé» les joueurs de la composition d'équipe.

L'image du jour

Photo: AFP

Le ciel au-dessus du stade de Philadelphie s'est tout à coup assombri, permettant aux photographes de se faire plaisir... avant de se faire rincer au bord du terrain. Un orage qui a forcé les organisateurs à interrompre le match France - Irak durant deux heures. Voici pourquoi cette mesure n'était pas excessive, selon un expert interrogé par «RMC».

La blague de la nuit

À Philadelphie, Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre pour dompter la foudre. Deux siècles et demi plus tard, dans sa propre ville, la foudre a pris sa revanche: France - Irak interrompu plus de deux heures, stade évacué, éclairs repérés à moins de 13 km. Le paratonnerre de Franklin n'a visiblement pas couvert le Lincoln Financial Field. Les Bleus ont quand même foudroyé l'Irak 3-0.

Le tweet de la nuit

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La question du jour

Le programme du jour

Ma. 23 juin 19h00. Groupe K: Portugal - Ouzbékistan
Ma. 23 juin 22h00. Groupe L: Angleterre - Ghana
Me. 24 juin 01h00. Groupe L: Panama - Croatie
Me. 24 juin 04h00. Groupe K: Colombie - RD Congo

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Ouzbékistan
Ouzbékistan
Uruguay
Uruguay
Turquie
Turquie
Tunisie
Tunisie
Suède
Suède
Sénégal
Sénégal
République Tchèque
République Tchèque
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
République de Corée
République de Corée
Pays-Bas
Pays-Bas
Paraguay
Paraguay
Panama
Panama
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Norvège
Norvège
Mexique
Mexique
Maroc
Maroc
Jordanie
Jordanie
Japon
Japon
Iran
Iran
Irak
Irak
Haïti
Haïti
Ghana
Ghana
Etats-Unis
Etats-Unis
Equateur
Equateur
Egypte
Egypte
Ecosse
Ecosse
Curaçao
Curaçao
Croatie
Croatie
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Colombie
Colombie
Cap Vert
Cap Vert
Canada
Canada
Bosnie-Herzégovie
Bosnie-Herzégovie
Belgique
Belgique
Autriche
Autriche
Australie
Australie
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Angleterre
Angleterre
Algèrie
Algèrie
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Qatar
Qatar
Finlande
Finlande
Suède
Suède
Etats-Unis
Etats-Unis
Canada
Canada
Espagne
Espagne
Portugal
Portugal
Argentine
Argentine
Brésil
Brésil
Allemagne
Allemagne
France
France
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
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      Belgique
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      Autriche
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      Afrique du Sud
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