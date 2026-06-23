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La France dispose de l'Irak
Un match à rallonge pour les Bleus, qualifiés après l'orage

Une pause forcée de deux heures à cause d'un orage a considérablement rallongé France-Irak ce lundi à Philadelphie. Malgré cette longue interruption à la mi-temps, les Bleus ont validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.
Publié: 02:47 heures
|
Dernière mise à jour: 02:52 heures
L'équipe de France a battu l'Irak ce lundi à Philadelphie, au terme d'un match à rallonge.
Photo: Getty Images
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Bastien FellerJournaliste Blick

L'équipe de France a validé ce lundi à Philadelphie son ticket pour les seizièmes de finale en battant l'Irak au terme d'un match qui aura duré bien plus longtemps que prévu. En effet, alors que les 22 acteurs de la rencontre rentraient sous la pluie au vestiaire à la pause, il était annoncé que la partie connaîtrait une interruption de 30 minutes en raison d'un orage qui traversait la région.

Pour rappel, le règlement de la FIFA stipule qu'un éclair tombant dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour du stade durant les 30 minutes de pause forcée prolonge le délai d'attente de 30 minutes supplémentaires. C'était donc le cas ce lundi – et pour la première fois du tournoi – en Pennsylvanie, et cette décision a été expliquée et validée par un expert. De quoi couper les joueurs de Didier Deschamps dans leur élan, eux qui menaient tranquillement 1-0 dès la 15e minute de jeu grâce à Kylian Mbappé et qui ont été gênés par la pluie dès la 35e.

La France se met rapidement à l'abri

Les deux équipes faisaient leur retour sur la pelouse du Lincoln Financial Field (68'324 spectateurs) à 19h30 locale, avant de devoir repasser par la case échauffement, sous une pluie battante dans un premier temps. De quoi alors contraindre les jardiniers à retravailler la pelouse, en évacuant notamment les flaques qui s'étaient créées, et ainsi repousser encore un peu la reprise, qui a finalement eu lieu à 20h, soit trois heures après le coup d'envoi initial.

La rencontre a été interrompue en raison d'un orage.
Photo: IMAGO/Justus Stegemann

La France pliait l'affaire quelques minutes après la reprise. Ousmane Dembélé pouvait profiter d'une énorme erreur de la défense irakienne pour servir Kylian Mbappé, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (54e) et pouvait se rapprocher (16) - en terme de nombre de buts en Coupe du monde - de Lionel Messi (18). L'attaquant du PSG y allait ensuite de son deuxième but à la 67e, bien servi par Michael Olise, qui signait sa deuxième passe décisive de la soirée.

L'Irak, qui perdait rapidement son capitaine et leader offensif Ayman Hussein sur blessure (25e), passait tout près de réduire la marque à la 76e par Ali Al Hamadi. La marche était toutefois trop haute pour la formation de Graham Arnold, qui disputera son troisième match de groupe vendredi face au Sénégal à Toronto. De leur côté et dans le même temps, les Bleus affronteront la Norvège à Boston.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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