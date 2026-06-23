Un match à rallonge pour les Bleus, qualifiés après l'orage

Une pause forcée de deux heures à cause d'un orage a considérablement rallongé France-Irak ce lundi à Philadelphie. Malgré cette longue interruption à la mi-temps, les Bleus ont validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'équipe de France a validé ce lundi à Philadelphie son ticket pour les seizièmes de finale en battant l'Irak au terme d'un match qui aura duré bien plus longtemps que prévu. En effet, alors que les 22 acteurs de la rencontre rentraient sous la pluie au vestiaire à la pause, il était annoncé que la partie connaîtrait une interruption de 30 minutes en raison d'un orage qui traversait la région.

Pour rappel, le règlement de la FIFA stipule qu'un éclair tombant dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour du stade durant les 30 minutes de pause forcée prolonge le délai d'attente de 30 minutes supplémentaires. C'était donc le cas ce lundi – et pour la première fois du tournoi – en Pennsylvanie, et cette décision a été expliquée et validée par un expert. De quoi couper les joueurs de Didier Deschamps dans leur élan, eux qui menaient tranquillement 1-0 dès la 15e minute de jeu grâce à Kylian Mbappé et qui ont été gênés par la pluie dès la 35e.

La France se met rapidement à l'abri

Les deux équipes faisaient leur retour sur la pelouse du Lincoln Financial Field (68'324 spectateurs) à 19h30 locale, avant de devoir repasser par la case échauffement, sous une pluie battante dans un premier temps. De quoi alors contraindre les jardiniers à retravailler la pelouse, en évacuant notamment les flaques qui s'étaient créées, et ainsi repousser encore un peu la reprise, qui a finalement eu lieu à 20h, soit trois heures après le coup d'envoi initial.

La France pliait l'affaire quelques minutes après la reprise. Ousmane Dembélé pouvait profiter d'une énorme erreur de la défense irakienne pour servir Kylian Mbappé, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (54e) et pouvait se rapprocher (16) - en terme de nombre de buts en Coupe du monde - de Lionel Messi (18). L'attaquant du PSG y allait ensuite de son deuxième but à la 67e, bien servi par Michael Olise, qui signait sa deuxième passe décisive de la soirée.

L'Irak, qui perdait rapidement son capitaine et leader offensif Ayman Hussein sur blessure (25e), passait tout près de réduire la marque à la 76e par Ali Al Hamadi. La marche était toutefois trop haute pour la formation de Graham Arnold, qui disputera son troisième match de groupe vendredi face au Sénégal à Toronto. De leur côté et dans le même temps, les Bleus affronteront la Norvège à Boston.