Le deuxième match des Bleus a été interrompu près de deux heures par un violent orage, lundi soir. Sur «RMC», le spécialiste des événements météo Gaël Musquet a rappelé pourquoi on ne plaisante pas avec la foudre.

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Tout souriait pourtant aux Bleus à la pause. Kylian Mbappé a planté dès la 14e minute (1-0) et la France filait vers les 16es de finale. Mais à la mi-temps, le ciel de Philadelphie a viré au noir. La pluie redouble, le tonnerre gronde, des éclairs sont localisés à moins de 13 kilomètres du stade. C'est le seuil limite pour que le match ne soit interrompu. Dès lors, l'enceinte est évacuée et les spectateurs renvoyés dans les coursives.

Aux États-Unis, la règle ne souffre aucune exception: dès qu'un impact est détecté dans ce rayon, toute manifestation en plein air s'interrompt pour au moins trente minutes. La FIFA applique le même protocole. Et le scénario couvait depuis le matin: l'ouverture des portes du stade avait déjà été retardée à cause d'une première alerte. Résultat: près de deux heures d'attente avant la reprise.

Déjà des décès

Sur l'antenne de l'After Foot (RMC), Gaël Musquet n'a pas mâché ses mots. «Ce sont des phénomènes très dangereux, a prévenu le spécialiste. C'est le protocole à faire.» Pour lui, pas question de prendre ça à la légère: il rappelle qu'un homme est mort foudroyé dans un stade du Pas-de-Calais en mai 2024, et que des footballeurs ont déjà payé de leur vie ce genre d'épisode. Le drame, survenu à Courrières lors d'un entraînement, avait coûté la vie à un éducateur de club amateur et fait deux blessés.

Le danger est plus sournois qu'il n'y paraît. «Quand on entend le tonnerre, c'est déjà trop tard, on est déjà en danger», martèle-t-il. Et l'éclair n'a même pas besoin de vous toucher pour faire des dégâts: «La foudre n'est pas obligée de tomber sur vous pour vous électriser.» Le courant se propage dans le sol et peut frapper plusieurs personnes d'un coup. D'où les bons réflexes: rester accroupi, et surtout ne jamais se réfugier sous un arbre.

Le stade est l'endroit le plus sûr

Bonne nouvelle pour les vingt-deux acteurs et le public: le stade reste l'endroit le plus sûr. «Tout autour, il y a des paratonnerres pour éviter que la foudre ne tue des personnes, explique-t-il. Les services américains, eux, ont l'habitude de ces événements d'une rare violence. Dans ce cas précis, il y a eu plusieurs centaines d'impacts de foudre autour et sur le stade C'est dire à quel point c'est violent.»

À chaque coup de tonnerre, le compteur repartait pour trente minutes de pause. De quoi user les nerfs de Didier Deschamps. Le sélectionneur, interrogé par M6, a affiché un fatalisme teinté d'agacement. «Ça ne sert à rien d'anticiper, il y avait alerte, elle a disparu, et puis elle revient», a-t-il lâché. «J'arrête de leur donner des nouvelles parce que ça change toutes les 30 secondes.»

Le patron des Bleus a dû gérer son groupe au compte-gouttes, puis relancer la machine presque à froid, avec un nouvel échauffement à la clé. Le match a finalement repris peu après 2 heures du matin, heure suisse. À la reprise, les hommes de Deschamps n'avaient plus qu'à préserver leur avance pour prendre une sérieuse option sur la première place du groupe I. Mais ils ont fait mieux que ça en se mettant rapidement à l'abri... après le déluge.