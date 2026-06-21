Des orages sont attendus lundi autour de Philadelphie avant France-Irak. De quoi faire planer le risque d'une interruption de match, en raison du protocole foudre très strict de la FIFA.

Bastien Feller Journaliste Blick

Jusque-là pas trop perturbée par la météo, la Coupe du monde pourrait connaître son premier match à rallonge ce lundi. En effet, selon le National Weather Service, l’équivalent de MétéoSuisse aux États-Unis, des orages et de fortes pluies sont attendus dans la région de Philadelphie. La probabilité qu’il pleuve atteint même 90% selon les prévisions. Niveau température, on devrait frôler les 30°C en milieu de journée.

De quoi craindre de revivre une interruption de match, comme il y avait pu en avoir en 2025 lors de la Coupe du monde des clubs, quand six rencontres avaient été touchés. Le 8e de finale entre Chelsea et Benfica avait notamment duré 4h38 au total. Cela en raison d'un protocole très strict imposé par la FIFA. Dès qu’un éclair est détecté dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour d’un stade, la rencontre est immédiatement suspendue.

«S'il y a un peu de fraîcheur, on va l'apprécier»

Dès ce moment, un compte à rebours de trente minutes est alors lancé. Si aucun nouvel impact de foudre n’est détecté durant cette période, le match peut reprendre. Mais au moindre nouvel éclair, le chronomètre repart pour 30 minutes. Le processus peut ainsi se répéter indéfiniment jusqu’à ce qu’une demi-heure complète s’écoule sans éclair à proximité du stade.

Questionné en conférence de presse au sujet des prévisions météo, Didier Deschamps, qui dirigera l'équipe de France face à l'Irak au Lincoln Financial Field, a préféré voir le positif. «On avait prévu la chaleur et elle est là. S'il pleut, ça nous donnera une pelouse de bien meilleure qualité que ce qu'on a eu à New York. Les fibres du gazon sont un peu plus hautes, positive le sélectionneur des Bleus. On a de la chaleur, on a eu des trombes d'eau à Boston, on ne va pas se plaindre. La chaleur a un impact, mais s'il y a un peu de fraîcheur, on va l'apprécier.» Pas sûr, tout de même, que «DD» apprécie que la rencontre s'éternise.