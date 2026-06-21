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Le danger plane
France-Irak sera-t-il le premier match interrompu du tournoi?

Des orages sont attendus lundi autour de Philadelphie avant France-Irak. De quoi faire planer le risque d'une interruption de match, en raison du protocole foudre très strict de la FIFA.
Publié: 21.06.2026 à il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: 21.06.2026 à il y a 54 minutes
Le Lincoln Financial Field de Philadelphie accueille ce lundi la rencontre entre la France et l'Irak.
Photo: Getty Images
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Bastien FellerJournaliste Blick

Jusque-là pas trop perturbée par la météo, la Coupe du monde pourrait connaître son premier match à rallonge ce lundi. En effet, selon le National Weather Service, l’équivalent de MétéoSuisse aux États-Unis, des orages et de fortes pluies sont attendus dans la région de Philadelphie. La probabilité qu’il pleuve atteint même 90% selon les prévisions. Niveau température, on devrait frôler les 30°C en milieu de journée.

De quoi craindre de revivre une interruption de match, comme il y avait pu en avoir en 2025 lors de la Coupe du monde des clubs, quand six rencontres avaient été touchés. Le 8e de finale entre Chelsea et Benfica avait notamment duré 4h38 au total. Cela en raison d'un protocole très strict imposé par la FIFA. Dès qu’un éclair est détecté dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour d’un stade, la rencontre est immédiatement suspendue.

«S'il y a un peu de fraîcheur, on va l'apprécier»

Dès ce moment, un compte à rebours de trente minutes est alors lancé. Si aucun nouvel impact de foudre n’est détecté durant cette période, le match peut reprendre. Mais au moindre nouvel éclair, le chronomètre repart pour 30 minutes. Le processus peut ainsi se répéter indéfiniment jusqu’à ce qu’une demi-heure complète s’écoule sans éclair à proximité du stade.

Questionné en conférence de presse au sujet des prévisions météo, Didier Deschamps, qui dirigera l'équipe de France face à l'Irak au Lincoln Financial Field, a préféré voir le positif. «On avait prévu la chaleur et elle est là. S'il pleut, ça nous donnera une pelouse de bien meilleure qualité que ce qu'on a eu à New York. Les fibres du gazon sont un peu plus hautes, positive le sélectionneur des Bleus. On a de la chaleur, on a eu des trombes d'eau à Boston, on ne va pas se plaindre. La chaleur a un impact, mais s'il y a un peu de fraîcheur, on va l'apprécier.» Pas sûr, tout de même, que «DD» apprécie que la rencontre s'éternise.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Iran
Iran
2
0
2
2
Belgique
Belgique
2
0
2
3
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Cap Vert
Cap Vert
1:0
2
1
4
3
Uruguay
Uruguay
0:1
2
-1
1
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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