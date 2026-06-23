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Victoire contre le Sénégal
Erling Haaland en plante deux et qualifie la Norvège

La Norvège a décroché lundi son ticket pour les 1/16es de finale du Mondial. Les Vikings se sont imposés 3-2 face au Sénégal, grâce notamment à un doublé d'Erling Haaland.
Publié: 04:20 heures
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Erling Haaland a une nouvelle fois été décisif.
Photo: AP Photo/Steve Luciano
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ATS Agence télégraphique suisse

La Norvège, 28 ans après sa dernière participation à une Coupe du monde où elle avait atteint les 1/8es, s'est offert une nouvelle place dans le tableau final. Sa victoire face au Sénégal lui permet même de s'offrir une «finale» pour la première place du groupe I face à la France.

Les Sénégalais ont payé cher leurs nombreuses erreurs défensives, alors que les Scandinaves ont profité d'un petit clin d'oeil du destin pour ouvrir le score. Marcus Pedersen, entré en jeu dès la 13e minute en remplacement de Ryerson blessé, a profité d'une bévue de Kalidou Koulibaly pour battre Edouard Mendy et inscrire son premier but sous le maillot de la Norvège (43e).

Trop de cadeaux pour la Norvège

Erling Haaland aurait lui aussi pu profiter d'un cadeau, de Mendy cette fois-ci, mais il n'a trouvé que le poteau après avoir subtilisé le ballon au dernier rempart. Le meilleur buteur de l'histoire de son pays s'est rapidement rattrapé au retour des vestiaires, inscrivant ses 58e et 59e buts en 52 rencontres avec sa sélection (48e et 58e).

Si les Lions avaient entre-temps réagi par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr (53e), l'inévitable «Cyborg» a encore une fois bénéficié d'une erreur de Koulibaly pour refaire le break et marquer un 4e but dans son premier Mondial (58e). Une réussite qui s'est avérée cruciale, puisque Sarr a signé un doublé dans les arrêts de jeu - trop tard pour égaliser.

Le match cauchemardesque de Koulibaly n'arrangera pas les critiques dont il fait l'objet au pays. Blessé avant la compétition et de retour juste à temps du haut de ses 35 ans, l'ancien de Naples et Chelsea, capitaine des Lions de la Teranga, est très loin de son meilleur niveau.

Le Sénégal, dont le gardien Mendy a dû céder sa place à l'ancien du Lausanne-Sport Mory Diaw peu après l'heure de jeu, se trouve dans une position très délicate. Il lui faudra battre l'Irak en essayant de soigner sa différence de buts, dans l'espoir de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et ainsi décrocher sa place en 1/16es.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Jordanie
Jordanie
1:0
2
-1
3
4
Algérie
Algérie
0:1
2
-4
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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