Le Portugal affronte l'Ouzbékistan mardi à 19h00 pour rebondir après son nul contre la RD Congo. Les critiques envers Cristiano Ronaldo, 41 ans, pèsent sur l'équipe de Roberto Martinez, qui vise un premier succès.

ATS Agence télégraphique suisse

Accroché par la RD Congo lors de son entrée en lice, le Portugal cherchera à décrocher un premier succès dans ce Mondial mardi contre l'Ouzbékistan. Convaincante face à la Croatie, l'Angleterre devra pour sa part confirmer contre le Ghana.

Favori du groupe K, le Portugal a vécu une première désillusion mercredi dernier. Les hommes de Roberto Martinez n'avaient pas su décrocher meilleur résultat qu'un match nul 1-1 face à la RD Congo, malgré l'ouverture du score précoce de Joao Neves.

Avec 75% de possession, la Seleçao a joué à la passe à dix, sans réussir à se montrer tranchante offensivement. Forcément, les critiques médiatiques à l'encontre de sa superstar Cristiano Ronaldo, muet en pointe de l'attaque, ont fusé après le match.

«Comme n'importe quel autre joueur»

L'ailier du Portugal Francisco Conceiçao a tenté dimanche de minimiser les reproches visant son capitaine. Ce dernier est un joueur «parmi d'autres», a-t-il assuré alors que Ronaldo, 41 ans, est accusé par les observateurs de phagocyter le jeu des Portugais.

«Nous ne ressentons pas le besoin de lui passer le ballon», a affirmé le joueur de la Juventus depuis le camp de base de Palm Beach (Floride). «Je fais la passe à celui qui, selon moi, est le mieux placé et démarqué.» «Il n'y a personne d'autre comme lui quand il s'agit de marquer des buts... Il est là pour apporter son aide, comme n'importe quel autre joueur», a-t-il expliqué.

Le Portugal, avec Ronaldo titulaire ou non, devra trouver le moyen de contourner des Ouzbeks revanchards (19h00 en Suisse), battus 3-1 par la Colombie lors de leur premier match et menés par leur leader défensif Abdukodir Khusanov. Une victoire permettrait aux Portugais d'éviter une dernière journée à risques contre la Colombie, qui peut valider sa qualification contre la RD Congo (mercredi 4h00 en Suisse).

L'Angleterre doit confirmer

Après avoir remporté l'un des chocs de la première journée contre la Croatie (4-2), l'Angleterre dispose d'une base solide pour poursuivre son tournoi avec confiance. Forts d'un Harry Kane en pleine forme et auteur d'un doublé en ouverture, ou encore d'un Jude Bellingham excellent dans son rôle de numéro 10, les Three Lions disposent pour l'instant des armes offensives leur permettant de compenser quelques lacunes défensives.

Les hommes de Thomas Tuchel retrouveront le Ghana, lui aussi vainqueur de sa première rencontre, pour décrocher leur ticker pour les 16es (22h00 en Suisse). Mais les «Black Stars» se sont montrés bien moins convaincants lors de leur victoire 1-0 contre le Panama, qui avait mis fin à une série de six matches sans succès. Les Panaméens auront eux fort à faire contre la Croatie (01h00 en Suisse), qui reste favorite pour la deuxième place de ce groupe L.