DE
FR

CR7 titulaire?
Le Portugal veut réagir face à l'Ouzbékistan

Le Portugal affronte l'Ouzbékistan mardi à 19h00 pour rebondir après son nul contre la RD Congo. Les critiques envers Cristiano Ronaldo, 41 ans, pèsent sur l'équipe de Roberto Martinez, qui vise un premier succès.
Publié: il y a 30 minutes
1/2
Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n'ont pas convaincu lors de leur premier match face à la République démocratique du Congo (1-1).
Photo: IMAGO/Kirchner-Media
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Accroché par la RD Congo lors de son entrée en lice, le Portugal cherchera à décrocher un premier succès dans ce Mondial mardi contre l'Ouzbékistan. Convaincante face à la Croatie, l'Angleterre devra pour sa part confirmer contre le Ghana.

Favori du groupe K, le Portugal a vécu une première désillusion mercredi dernier. Les hommes de Roberto Martinez n'avaient pas su décrocher meilleur résultat qu'un match nul 1-1 face à la RD Congo, malgré l'ouverture du score précoce de Joao Neves.

Avec 75% de possession, la Seleçao a joué à la passe à dix, sans réussir à se montrer tranchante offensivement. Forcément, les critiques médiatiques à l'encontre de sa superstar Cristiano Ronaldo, muet en pointe de l'attaque, ont fusé après le match.

«Comme n'importe quel autre joueur»

L'ailier du Portugal Francisco Conceiçao a tenté dimanche de minimiser les reproches visant son capitaine. Ce dernier est un joueur «parmi d'autres», a-t-il assuré alors que Ronaldo, 41 ans, est accusé par les observateurs de phagocyter le jeu des Portugais.

A lire aussi
La sœur de Cristiano Ronaldo allume les coéquipiers de CR7
Coupe du monde 2026
«Le jeu allait vers l'arrière»
La sœur de Cristiano Ronaldo allume les coéquipiers de CR7
«Cristiano Ronaldo? C'est une plaie! Il croit qu'il a encore 25 ans»
Coupe du monde 2026
Un expert découpe CR7
«Cristiano Ronaldo? C'est une plaie! Il croit qu'il a encore 25 ans»

«Nous ne ressentons pas le besoin de lui passer le ballon», a affirmé le joueur de la Juventus depuis le camp de base de Palm Beach (Floride). «Je fais la passe à celui qui, selon moi, est le mieux placé et démarqué.» «Il n'y a personne d'autre comme lui quand il s'agit de marquer des buts... Il est là pour apporter son aide, comme n'importe quel autre joueur», a-t-il expliqué.

Le Portugal, avec Ronaldo titulaire ou non, devra trouver le moyen de contourner des Ouzbeks revanchards (19h00 en Suisse), battus 3-1 par la Colombie lors de leur premier match et menés par leur leader défensif Abdukodir Khusanov. Une victoire permettrait aux Portugais d'éviter une dernière journée à risques contre la Colombie, qui peut valider sa qualification contre la RD Congo (mercredi 4h00 en Suisse).

L'Angleterre doit confirmer

Après avoir remporté l'un des chocs de la première journée contre la Croatie (4-2), l'Angleterre dispose d'une base solide pour poursuivre son tournoi avec confiance. Forts d'un Harry Kane en pleine forme et auteur d'un doublé en ouverture, ou encore d'un Jude Bellingham excellent dans son rôle de numéro 10, les Three Lions disposent pour l'instant des armes offensives leur permettant de compenser quelques lacunes défensives.

Les hommes de Thomas Tuchel retrouveront le Ghana, lui aussi vainqueur de sa première rencontre, pour décrocher leur ticker pour les 16es (22h00 en Suisse). Mais les «Black Stars» se sont montrés bien moins convaincants lors de leur victoire 1-0 contre le Panama, qui avait mis fin à une série de six matches sans succès. Les Panaméens auront eux fort à faire contre la Croatie (01h00 en Suisse), qui reste favorite pour la deuxième place de ce groupe L.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Colombie
Colombie
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
Croatie
Croatie
Ouzbékistan
Ouzbékistan
Panama
Panama
Ghana
Ghana
Angleterre
Angleterre
Portugal
Portugal
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Colombie
      Colombie
      République Démocratique du Congo
      République Démocratique du Congo
      Croatie
      Croatie
      Ouzbékistan
      Ouzbékistan
      Panama
      Panama
      Ghana
      Ghana
      Angleterre
      Angleterre
      Portugal
      Portugal
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026