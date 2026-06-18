Tenu en échec par la RD Congo (1-1) pour son entrée dans le Mondial, le Portugal a livré une prestation indigente. Et son capitaine, transparent, a concentré les critiques, notamment celles de Daniel Riolo.

Blick Sports

Le Portugal rêvait d'un autre lancement. À Houston, la sélection de Roberto Martinez s'est contentée d'un triste 1-1 face à la RD Congo, mercredi soir, pour son entrée dans la Coupe du monde. Un but précoce de João Neves, de la tête, avait pourtant idéalement lancé la rencontre. Mais les Lusitaniens ont vite cessé de jouer.

Statique, sans imagination, le collectif s'est entêté à passer d'un côté à l'autre, à l'image d'un Vitinha auteur de 121 passes réussies sur 128 tentées, un record dans un Mondial. Bernardo Silva et Pedro Neto n'ont jamais cherché la profondeur, laissant Cristiano Ronaldo totalement esseulé devant. En face, les Léopards de Sébastien Desabre, disciplinés, ont tenu bon et arraché un point précieux pour leur entrée.

Cristiano Ronaldo sous la critique

Après cet échec, le procès vise d'abord le capitaine. À 41 ans, le quintuple Ballon d'or a disparu. Il n'a touché que 25 ballons en 90 minutes, un record de discrétion pour lui dans un grand tournoi. Surtout, il reste muet depuis dix matches en compétition majeure (Coupe du monde et Euro cumulés), sa plus longue disette en sélection. Les fantômes du Mondial 2022 et de l'Euro 2024 ressurgissent.

Fidèle à sa franchise, Daniel Riolo a réglé son compte au Portugal et à sa star. Le consultant de RMC a jugé que «le sélectionneur n'est pas bon» et que «CR7 est une plaie», pointant un capitaine devenu un poids pour une génération talentueuse. Rien de neuf chez Riolo. À l'Euro 2024 déjà, après le Portugal-France, il estimait que Ronaldo «empêche le Portugal d'avancer» et qu'«il n'apporte plus rien à cette équipe». Il avait alors réclamé qu'on «ferme le livre» de la légende.

Le contraste est cruel. Quelques heures plus tôt, Lionel Messi avait régalé d'un triplé pour son entrée dans le tournoi. «Je pensais que ça allait le mettre dans un état... Qu'il serait capable de prendre toutes les frappes à 50 mètres, juste pour aller marquer», a ironisé le journaliste Daniel Riolo, dans l'émission «L'After Foot» sur RMC. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit.

L'éloge de Lionel Messi

Pour Daniel Riolo, la question est surtout philosophique pour expliquer la différence entre les deux monstres sacrés. «Messi, il sait qu'il n'a plus 20 ans. Il sait qu'il a quasi 40 ans et qu'il est sur la fin de carrière et il se prépare en circonstance, précise-t-il. Dans l'équipe, on travaille en fonction de lui et de la façon de le mettre en scène.» Les mêmes arguments n'existent-ils pas pour CR7? «C'est justement là la différence, poursuit-il. Lui, il pense qu'il a encore 25 ans et qu'il n'a pas vieilli et a toujours le même niveau de performances. L'équipe n'est pas construite en fonction de ses faiblesses actuelles.»

Une presse portugaise sévère

Les analystes qui voient en Ronaldo un poids plutôt qu'un facteur de différence ne risquent pas de faiblir. Au lendemain du match, la presse portugaise s'est d'ailleurs montrée très critique envers son recordman de sélections. «Le Portugal reste dépendant des fulgurances individuelles de Conceição et de la confiance placée en Ronaldo. Mais la confiance seule ne suffit pas, surtout pas avec le Ronaldo d'aujourd'hui», écrit le quotidien «Publico».

Quant à «A Bola», le journal convoque le Ronaldo brésilien (49 ans) pour oser ce qui relève presque du sacrilège au Portugal: «Il est temps que le monde reconnaisse enfin que Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps.» L'éternel rival de CR7 a justement guidé l'Argentine vers un succès inaugural face à l'Algérie, dans la nuit de mardi à mercredi, grâce à un triplé.

Un retour sur le banc?

À l'étranger non plus, on n'épargne pas le numéro 7 portugais. «Le Portugal déçoit, CR7 encore plus», titre la «Gazzetta dello Sport», tandis que le tabloïd britannique «The Sun» s'amuse d'un jeu de mots, «All Gon Ron» («tout est allé de travers»). Reste une question: Ronaldo devra-t-il débuter sur le banc lors du deuxième match de groupe, contre l'Ouzbékistan? L'hypothèse est plausible, et pas totalement inédite: il y a quatre ans, au Qatar, il avait lui aussi commencé comme remplaçant lors des deux matches à élimination directe.