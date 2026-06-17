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Nouvelle surprise au Mondial
La RD Congo accroche le Portugal de Cristiano Ronaldo

Nouvelle journée et nouvelle surprise lors de la Coupe du monde 2026. Ce mercredi, la RD Congo a obtenu un joli match nul face au Portugal (1-1).
Publié: il y a 30 minutes
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La RD Congo a obtenu son premier point dans un Mondial.
Photo: IMAGO/Icon Sportswire
Blick Sport

Le Brésil, les Pays-Bas, l'Espagne et, désormais, le Portugal. Certaines nations favorites ou outsiders peinent à entrer dans cette édition 2026 de la Coupe du monde. Prévenue, la sélection de Roberto Martinez a toutefois buté sur la République démocratique du Congo, ce mercredi à Houston.

Pourtant, tout avait bien commencé au Texas pour les Portugais. Très tôt, ils ont mené dans le match, grâce à une réussite de João Neves. Malgré son 1m71, le joueur du Paris Saint-Germain a inscrit un but de la tête, après à peine six minutes dans cette partie.

Sauf qu'après cette ouverture du score, le Portugal n'a pas continué sa marche en avant. À force d'être attentiste, il a vu la RD Congo égaliser juste avant la première mi-temps, au bout du temps additionnel. Sur corner et également de la tête, le joueur de Newcastle Yoane Wissa a inscrit le tout premier but en Coupe du monde de sa nation.

En deuxième mi-temps, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence et le match nul est finalement logique au terme de cette rencontre. Par contre, les critiques risquent de fuser autour de Cristiano Ronaldo, titulaire pour ce premier match et qui n'a pas apporté grand-chose à son équipe.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
2
Portugal
Portugal
1
0
1
3
Colombie
Colombie
0
0
0
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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République Démocratique du Congo
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Portugal
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