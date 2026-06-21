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«Le jeu allait vers l'arrière»
La sœur de Cristiano Ronaldo allume les coéquipiers de CR7

Une semaine après son entrée ratée dans le Mondial, le Portugal est sous tension. Supporters furieux et soupçons de divisions autour de Cristiano Ronaldo. Le climat s'est dégradé et l'entrée en lice de sa sœur n'aide pas.
Publié: il y a 37 minutes
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Cristiano Ronaldo (au centre) avec sa soeur, Katia Aveiro (à dr.) et sa mère.
Photo: imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Le nul concédé par le Portugal face à la RD Congo (1-1) mercredi à Houston n'en finit pas de faire des vagues. À 41 ans, Cristiano Ronaldo a eu peu d'occasions et a quitté la pelouse sans marquer, devenant l'un des hommes les plus critiqués de ce début de Mondial. Et la dernière salve vient de son propre entourage: sa sœur Kátia Aveiro, chanteuse suivie par 1,5 million d'abonnés, a réglé ses comptes sur les réseaux sociaux.

Dans le viseur: les coéquipiers de CR7, et surtout le milieu de terrain. Selon elle, les joueurs ont «désappris» à récupérer les ballons, à gagner les duels et à lancer des contres. «Le jeu n'allait que vers l'arrière», a-t-elle tranché, avant de juger cette Coupe du monde «très étrange».

Le sous-texte est limpide: pour la sœur de Ronaldo, le capitaine est le dernier responsable du ratage lusitanien. Elle a d'ailleurs liké une publication accablant Bruno Fernandes, accusé de «disparaître» dès que la pression monte et jugé bien plus tranchant en club qu'en sélection.

La phrase ambigüe de Neves

Ces sorties tombent au pire moment. Après la rencontre, João Neves avait déjà lâché une phrase ambiguë sur son capitaine: Ronaldo «n'est pas différent» des autres, «juste un joueur de plus pour aider». De quoi alimenter la thèse d'un vestiaire fissuré, dans un pays passé en quelques jours du rêve de titre mondial à la guerre des nerfs.

Ronaldo, lui, a tenté de calmer le jeu sur Instagram: ce n'est «pas le départ» espéré, mais «c'est loin d'être terminé». Reste que le Portugal n'a plus le choix: il devra gagner son prochain match face à l'Ouzbékistan pour s'éviter une vraie crise bien plus profonde encore.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Suède
Suède
2
0
3
3
Japon
Japon
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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