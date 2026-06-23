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Victoire à la 82e minute
L'Algérie s'impose sans briller face à la Jordanie

Sans briller, l'Algérie a pris le dessus sur la Jordanie (2-1) lundi. Les hommes de Vladimir Petkovic ont renversé la rencontre grâce à deux corners.
Publié: il y a 10 minutes
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Les Algériens (ici Gouiri) ont marqué à deux reprises sur corner.
Photo: AP Photo/Eakin Howard
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Algérie de l'ancien sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic ne s'est pas rassurée après sa défaite initiale contre l'Argentine. Mais elle a fini par faire plier la Jordanie grâce à deux buts sur corner.

Malgré une possession de balle largement en leur faveur et la titularisation de l'ailier Riyad Mahrez - sur le banc contre l'Argentine -, les Fennecs se sont montrés trop peu inspirés pour transpercer le rideau défensif jordanien.

Inoffensifs devant, ils ont en plus été trop friables sur l'une des rares incursions jordaniennes. Après une erreur de relance de Ramiz Zerrouki, Nizar Al Rashdan s'est trouvé bien placé pour ouvrir le score (36e).

Deux corners pour renverser le match

En manque de solutions et englués dans leur jeu de possession, les Verts se sont créé leurs plus grosses occasions avec de longs ballons derrière la défense. Mais par deux fois, Mahrez a manqué son face-à-face avec le gardien adverse (20e et 33e).

Incapable de marquer dans le jeu, l'Algérie a dû s'en remettre aux coups de pied arrêtés pour enfin faire la différence. Nadir Benbouali, entré à la pause, a offert l'égalisation de la tête (69e), avant qu'Amine Gouiri n'inscrive le but de la victoire, à nouveau sur corner et à l'extrême limite du hors-jeu (82e).

Les Algériens reviennent donc à hauteur de l'Autriche, qu'ils retrouveront dans la nuit de samedi à dimanche pour décider de qui terminera deuxième de ce groupe J. La Jordanie est pour sa part officiellement éliminée.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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