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Devra-t-elle porter le chapeau?
Polémique Doku: France Pierron serait retirée de l'antenne

La présentatrice de «L'Équipe de Choc» ne reviendrait pas à l'antenne avant le 3 juillet. En cause: ses propos choc sur la paternité, qui ont déclenché un tollé mondial.
Publié: 05:54 heures
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Les propos de France Pierron ont mal passé.
Photo: imago/Starface
Blick Sport

Elle a parlé de «moment dégueulasse» et de papa «figurant»: France Pierron paie cash. La journaliste vedette de la chaîne L'Équipe est retirée de l'antenne, et son émission «L'Équipe de Choc» sera présentée par quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de la saison.

Retour sur le dérapage. Vendredi 19 juin, en plein direct, le plateau débat du cas Jérémy Doku. L'ailier belge de Manchester City veut quitter temporairement les Diables Rouges pour assister à la naissance de son premier enfant, en pleine Coupe du monde. L'animatrice, elle, ne comprend pas: on ne lâche pas un Mondial pour un accouchement, «un moment dégueulasse» où «le papa ne sert à rien» et n'a qu'un «rôle de figurant».

Convoquée par les RH?

La réaction est immédiate et planétaire. Sur les réseaux, c'est l'avalanche. La présentatrice s'excuse sur Instagram d'avoir pu choquer ou blesser, mais sans renier le fond de sa pensée. Trop tard: dimanche soir, le Groupe L'Équipe publie un communiqué et se désolidarise de propos jugés «très éloignés des valeurs du Groupe», en présentant ses excuses à Doku et au public.

Et lundi, la sanction tombe. Selon plusieurs médias français, France Pierron serait écartée de l'antenne jusqu'au 3 juillet, date de la fin de saison de l'émission, et serait convoquée le 30 juin par les ressources humaines. Son avenir dans l'entreprise ne serait toutefois pas remis en cause. L'intérim à la présentation serait assuré par Pierre Bouby. Son employeur n'a pour l'heure pas confirmé.

Le groupe a par ailleurs tenu à condamner fermement la vague de cyberharcèlement, d'insultes et de menaces visant désormais sa journaliste, à qui il apporte son soutien.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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