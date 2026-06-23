Polémique Doku: France Pierron serait retirée de l'antenne

La présentatrice de «L'Équipe de Choc» ne reviendrait pas à l'antenne avant le 3 juillet. En cause: ses propos choc sur la paternité, qui ont déclenché un tollé mondial.

Blick Sport

Elle a parlé de «moment dégueulasse» et de papa «figurant»: France Pierron paie cash. La journaliste vedette de la chaîne L'Équipe est retirée de l'antenne, et son émission «L'Équipe de Choc» sera présentée par quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de la saison.

Retour sur le dérapage. Vendredi 19 juin, en plein direct, le plateau débat du cas Jérémy Doku. L'ailier belge de Manchester City veut quitter temporairement les Diables Rouges pour assister à la naissance de son premier enfant, en pleine Coupe du monde. L'animatrice, elle, ne comprend pas: on ne lâche pas un Mondial pour un accouchement, «un moment dégueulasse» où «le papa ne sert à rien» et n'a qu'un «rôle de figurant».

Convoquée par les RH?

La réaction est immédiate et planétaire. Sur les réseaux, c'est l'avalanche. La présentatrice s'excuse sur Instagram d'avoir pu choquer ou blesser, mais sans renier le fond de sa pensée. Trop tard: dimanche soir, le Groupe L'Équipe publie un communiqué et se désolidarise de propos jugés «très éloignés des valeurs du Groupe», en présentant ses excuses à Doku et au public.

Et lundi, la sanction tombe. Selon plusieurs médias français, France Pierron serait écartée de l'antenne jusqu'au 3 juillet, date de la fin de saison de l'émission, et serait convoquée le 30 juin par les ressources humaines. Son avenir dans l'entreprise ne serait toutefois pas remis en cause. L'intérim à la présentation serait assuré par Pierre Bouby. Son employeur n'a pour l'heure pas confirmé.

Le groupe a par ailleurs tenu à condamner fermement la vague de cyberharcèlement, d'insultes et de menaces visant désormais sa journaliste, à qui il apporte son soutien.