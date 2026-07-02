Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un imbroglio tragique autour du sélectionneur de la RD Congo.

Un grand flou entoure le décès du père du sélectionneur du Congo

Un grand flou entoure le décès du père du sélectionneur du Congo

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

16es de finale (mercredi soir)

Angleterre - RD Congo 2-1 (0-1)

Buts 7e Cipenga 0-1. 75e Kane 1-1. 86e Kane 2-1.

Le compte rendu du match

16es de finale (mercredi soir)

Belgique - Sénégal 3-2 ap (0-1, 2-2)

Buts 25e Diarra 0-1. 51e Sarr 0-2. 86e Lukaku 1-2. 89e Tielemans 2-2. 125e Tielemans 3-2.

Le compte rendu du match

16es de finale (mercredi soir)

États-Unis - Bosnie-Herzégovine 2-0 (1-0)

Buts 45e Balogun 1-0. 82e Tillman 2-0.

Le compte rendu du match

L'émotion de la nuit

Il y a d'abord eu l'exploit manqué. Ce mercredi à Atlanta, la RD Congo a longtemps mené face à l'Angleterre en 16es de finale du Mondial 2026, avant de céder sur un doublé de Harry Kane en fin de match (1-2). Buteur, Brian Cipenga avait pourtant lancé un rêve immense: une première qualification en 8es pour les Léopards, revenus au Mondial 52 ans après leur seule participation, du temps du Zaïre.

Puis est venue la nouvelle, et avec elle une confusion rare. En fin de conférence de presse d'après-match, la fédération a annoncé aux médias le décès d'un parent de Sébastien Desabre. Avant le match, TOP CONGO FM, la radio des Léopards, évoque d'abord la mort de sa mère, avant de se corriger deux heures plus tard: «Notre coach a plutôt perdu son père et non sa mère. Toutes nos excuses!»

Reste une question, et les versions s'entrechoquent. Selon TOP CONGO FM, «on ne lui a annoncé la nouvelle qu'après le match». À l'inverse, la page Congo foot actualité affirme qu'il savait avant la rencontre et qu'il aurait choisi de n'en rien dire à ses joueurs, pour ne pas peser sur leur moral. Impossible, à ce stade, de trancher: aucune communication officielle de la Fécofa n'est venue clarifier la chronologie.

Sur les réseaux, une vidéo de la scène a beaucoup tourné, laissant croire que le sélectionneur découvrait le drame en direct, au micro. Des centaines de comptes reprennent en boucle cette version sans la vérifier. Rien ne la confirme, et la version de Congo foot actualité, selon qui il savait bien avant, la contredit même frontalement. Comment savoir, dès lors, ce qui s'est réellement passé?

La crainte de la nuit

Le ballon n'a pas roulé que Thomas Tuchel dégaine déjà l'alibi. Avant le 8e contre le Mexique à l'Azteca de Mexico, le sélectionneur anglais juge «impossible» de s'adapter à l'altitude en quatre jours. Il y ajoute le voyage, le sommeil, le bruit devant l'hôtel: l'inventaire des excuses est bouclé avant le coup d'envoi. Deux détails piquants: le Mexique n'a jamais battu l'Angleterre dans un match officiel, et le dernier passage anglais à l'Azteca reste le cauchemar Maradona de 1986.

La polémique de la nuit

Menés 0-2 par le Sénégal en 16es de finale du Mondial, les Diables rouges ont d'abord explosé en plein match. Youri Tielemans et Leandro Trossard ont dû être séparés à la pause fraîcheur avant de s'unir pour l'égalisation et aider la Belgique à se qualifier. Une drôle d'histoire belge, en somme.

L'anecdote de la nuit

Des milliers de fans anglais mettent le cap sur Mexico pour défier le pays hôte en 8e de finale, dans la nuit de dimanche à lundi (02h00, heure suisse). Mais un piège les guette avant même le coup d'envoi: le Mexique interdit purement et simplement les cigarettes électroniques sur son sol. Les autorités américaines ont d'ailleurs prévenu les voyageurs. À la douane, une vapoteuse est confisquée et son propriétaire écope d'une amende. Avec plusieurs appareils, l'addition grimpe et la prison n'est plus à exclure.

Le chiffre de la nuit

74 buts. Avec ses 12e et 13e buts en Coupe du monde, Harry Kane surpasse Pelé et égale Just Fontaine. L'attaquant anglais, auteur d'un doublé mercredi, porte l'Angleterre dans ce Mondial 2026 et poursuit sa folle année. Si l'on ajoute ses 61 buts en 51 matches toutes compétitions confondues avec le Bayern, l'Anglais en est donc à 74 buts depuis le début de la saison!

La phrase de la nuit

«On connaît ces équipes-là. Elles perdent leur structure tactique vers la fin du match.» Même mené 0-2, Rudi Garcia savait qu'il avait encore une chance contre le Sénégal. Et l'histoire a donné raison au sélectionneur belge.

L'image de la nuit

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Il manquait plus que la musique et c'était Benny Hill. On est tout de même en droit d'être agacé par cette séquence qui a visiblement été réalisée à des fins publicitaires.

La question du jour

Le programme du jour

Je. 2 juillet, 21h00. 16es de finale Espagne - Autriche

Ve. 3 juillet, 01h00. 16es de finale Portugal - Croatie

Ve. 3 juillet, 05h00. 16es de finale Suisse - Algérie (en direct sur Blick).