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Un doublé décisif
L'Angleterre sauvée par son prince Harry Kane face à la RD Congo

Menée par la RD Congo jusqu'à la 75e minute, l'Angleterre a renversé la situation grâce à deux buts de son héros Harry Kane. Les Three Lions se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale du Mondial.
Publié: 20:13 heures
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Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
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Harry Kane a inscrit un doublé salvateur pour les Three Lions face à la RD Congo.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Angleterre s'est fait peur, mais a fini par décrocher son billet pour les huitièmes de finale du Mondial. Les Three Lions ont battu la RD Congo 2-1 grâce à un doublé d'Harry Kane, mercredi à Atlanta.

L'Angleterre est passée à quinze minutes de l'élimination, mais s'est finalement qualifiée pour les 8es grâce à son capitaine Harry Kane, auteur d'un doublé. Menés rapidement, les Anglais se sont longtemps cassé les dents sur la défense congolaise, avant de renverser le match grâce aux quatrième et cinquième buts dans le tournoi de l'attaquant du Bayern Munich.

Jusqu'à la 75e minute pourtant, la RD Congo tenait son exploit. Si le gardien anglais Jordan Pickford a manqué l'une des seules interventions qu'il aurait dû réaliser, son homologue Lionel Mpasi a été miraculeux, repoussant longtemps les assauts anglais.

Harry Kane décisif

Le gardien d'Everton a en effet été battu dès la 7e minute à son premier poteau, qu'il aurait dû mieux couvrir. Brian Cipenga, joueur de deuxième division espagnole et qui avait commencé cette Coupe du monde en tant que remplaçant, marquait ainsi son premier but sous le maillot de la RD Congo, à 28 ans.

Menée, l'Angleterre devait de plus faire face à l'histoire: elle n'avait jusqu'ici gagné qu'un seul match après avoir concédé l'ouverture du score en Coupe du Monde, lors de la finale de 1966 contre l'Allemagne qui l'a couronnée de son seul titre mondial.

Il a fallu du temps aux Three Lions pour contredire cette statistique et enfin faire plier Mpasi, seulement remplaçant de l'ancien gardien du Lausanne-Sport Mory Diaw dans son club du Havre. Mais Harry Kane a fini par surgir pour égaliser de la tête (75e). L'attaquant de 32 ans a ensuite envoyé une frappe imparable dans la lucarne pour offrir la victoire aux siens à la 86e.

Ce succès permet à l'Angleterre d'atteindre les 8es de finale en Coupe du monde pour la 13e fois de son histoire. Elle y affrontera le Mexique dimanche (lundi à 2h en Suisse).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
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1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
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Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
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-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
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France
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8
9
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Norvège
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3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
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2
3
4
Irak
Irak
3
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Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
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-2
4
4
Jordanie
Jordanie
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-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
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5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
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1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
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Angleterre
Angleterre
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4
7
2
Croatie
Croatie
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0
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Ghana
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