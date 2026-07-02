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Mauvaise blague
Belgique - Sénégal interrompu par des influenceurs!

Le choc Belgique - Sénégal (3-2 a.p.) a été interrompu à la 31e minute, mercredi à Seattle, par des envahisseurs de pelouse. Cinq personnes ont été arrêtées, et l'un des protagonistes serait un influenceur américain connu pour ses coups d'éclat, Joshua Kravchenko.
Publié: 05:22 heures
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Plusieurs fans belges ont interrompu le match face au Sénégal.
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

Il était environ la demi-heure de jeu, mercredi soir à Seattle, quand le choc des seizièmes de finale entre la Belgique et le Sénégal a déraillé. À la 31e minute, trois hommes ont surgi sur la pelouse du Lumen Field pendant une pause fraîcheur, forçant l'interruption du jeu. Une dizaine d'agents de sécurité se sont lancés à leur poursuite: le premier a été maîtrisé en quelques secondes, un autre a slalomé près de quarante secondes avant d'être plaqué. Au total, cinq personnes ont été arrêtées, soupçonnées de violation de propriété.

Le décor, lui, ne devait rien au hasard. Les intrus arboraient des maillots de la Belgique, l'un le t-shirt d'un casino en ligne, un autre un message publicitaire «ACT». Surtout, plusieurs portaient des lunettes connectées, vraisemblablement pour filmer leur coup en vue subjective. Un prank taillé pour les réseaux sociaux, résumait le commentateur d'ITV Sam Matterface, qui jugeait aussi la situation «dangereuse».

Selon «The Sun», l'un des protagonistes serait un visage connu du web: Joshua Kravchenko, créateur de contenu américain réputé pour ses vidéos et ses coups d'éclat. Sur son compte Instagram géolocalisé au Lumen Field, il a publié quelques heures avant le coup d'envoi une vidéo tournée devant le stade («Let's go Belgium!») en compagnie de supporters ressemblant curieusement aux autres «envahisseurs».

Photo: Instagram/Joshua Kravchenko

En commentaires, ses abonnés l'ont abondamment félicité.

Sur le terrain, personne n'a semblé perturbé, et la partie a repris dès la 33e minute. À la télévision américaine, le diffuseur «FOX» n'a montré la scène qu'une fraction de seconde, comme le veut l'usage outre-Atlantique avec les envahisseurs de pelouse.

Le tout a éclipsé un match complètement fou. Menée 0-2 (Diarra 24e, Sarr 51e), la Belgique a renversé le Sénégal grâce à Romelu Lukaku et Youri Tielemans (86e, 89e), avant que ce dernier ne transforme un penalty à la 120e minute pour offrir la qualification aux Diables rouges (3-2 a.p.), l'un des buts vainqueurs les plus tardifs de l'histoire du Mondial. En huitièmes, la Belgique défiera les États-Unis, le 7 juillet.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
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Mexique
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Afrique du Sud
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République Tchèque
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3
7
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Etats-Unis
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2
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Pays-Bas
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Suède
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