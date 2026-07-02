DE
FR

Ils étaient menés 2-0 à la 86e
La Belgique miraculée face au Sénégal

Menée 2-0 à la 86e, la Belgique l'a emporté 3-2 en prolongations face au Sénégal en seizièmes de la Coupe du monde. Un véritable miracle pour les Diables Rouges!
Publié: 00:54 heures
|
Dernière mise à jour: 00:58 heures
Et pan, voilà Ismaila Sarr!
Photo: FIFA via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Eliminé par la Belgique 3-2 après prolongation, le Sénégal peut nourrir d'immenses regrets. Les Lions de la Teranga menaient 2-0 jusqu'à la 86e, avant que les Diables Rouges ne reviennent et marquent le but de la victoire à la 120e+5.

Le ciel de Seattle est tombé sur la tête des Lions de la Teranga! Alors qu'ils menaient encore 2-0 à la 86e et pensaient décrocher leur billet pour les 8es, les Sénégalais ont vu la Belgique revenir à 2-2 en trois minutes, avant de s'incliner sur un penalty au bout des prolongations.

Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Pape Thiaw. Dominateur, le Sénégal allait logiquement ouvrir le score grâce à Habib Diarra après un poteau d'Ismaïla Sarr, que le coéquipier de Granit Xhaka à Sunderland pouvait pousser au fond (25e).

Dans tous les bons coups, Sarr a profité d'un mauvais alignement de la défense pour doubler la mise dès le retour des vestiaires (51e) en battant Courtois en face-à-face, inscrivant son quatrième but dans le tournoi - le total le plus prolifique pour un joueur africain dans une même Coupe du monde depuis Roger Milla en 1990.

Trossard-Tielemans: de l'embrouille au but

Rien ne semblait alors fonctionner du côté belge. Symbole de ce dysfonctionnement, Leandro Trossard et Youri Tielemans sont apparus en train de se disputer lors de la deuxième pause fraîcheur (70e), alors que les stars Jérémy Doku et Kevin De Bruyne, transparents, étaient sortis dès la 55e. La réaction belge s'est longtemps fait attendre.

C'était sans compter sur un scénario inattendu: la réduction du score à la 86e de Romelu Lukaku, entré à la mi-temps. Puis, les Lions, à force de reculer, ont été punis une deuxième fois en trois minutes lorsque Trossard a trouvé la tête de... Tielemans pour le 2-2 (89e). Embrouille vite oubliée.

Transformée par cette "remontada", la Belgique s'est montrée sous un bien meilleur jour en prolongation. Dans les dernières minutes, Tielemans a encore été décisif en obtenant un penalty après une faute de Lamine Camara. Une balle de match qu'il a transformée lui-même, sans trembler.

Miraculée, la Belgique devra fournir une meilleure prestation d'ensemble lorsqu'elle affrontera les Etats-Unis ou la Bosnie lundi (mardi à 2h en Suisse).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0:0
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0:0
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Belgique
Belgique
Sénégal
Sénégal
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Belgique
      Belgique
      Sénégal
      Sénégal
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026