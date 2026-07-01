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13 buts au Mondial
Harry Kane empile les buts, en club comme en sélection

Avec ses 12e et 13e buts en Coupe du monde, Harry Kane surpasse Pelé et égale Just Fontaine. L'attaquant anglais, auteur d'un doublé mercredi, porte l'Angleterre dans ce Mondial 2026 et poursuit sa folle année.
Publié: 21:26 heures
|
Dernière mise à jour: 21:31 heures
1/2
Harry Kane rugit. Grâce à son doublé, il vient de sauver ses Three Lions face à la RD Congo.
Photo: IMAGO/APL
Blick Sport

Auteur d'un doublé salvateur pour l'Angleterre face à la RD Congo en seizième de finale du Mondial 2026 (2-1), Harry Kane a inscrit ses 12e et 13e buts en Coupe du monde. Un total qui lui permet de dépasser Pelé, de rejoindre Just Fontaine et de s'installer dans le top 6 des meilleurs buteurs de la compétition.

Des chiffres dingues, témoins de la saison épatante du buteur des Three Lions et du Bayern Munich. Avec le club bavarois, en 2025-26, Harry Kane a marqué 61 fois en 51 matches. Meilleur buteur de Bundesliga, deuxième meilleur buteur de Champions League, le natif de Londres n'est pas en reste avec sa sélection. Lors du Mondial 2026, il a déjà marqué à cinq reprises, sur les huit buts anglais. Au classement des buteurs, il talonne Lionel Messi et Kylian Mbappé (six buts) et est à égalité avec Erling Haaland. Un joli quatuor.

Harry Kane, qui trainait une réputation d'éternel loser pendant ses années à Tottenham a quitté ce rôle au Bayern. Est-il prêt à poursuivre avec l'Angleterre? Rien n'est moins sûr, tant les Three Lions ont galéré face à la RD Congo mercredi. Ils auront fort à faire en huitièmes de finale, où ils croiseront le fer avec le Mexique, dans la nuit de dimanche à lundi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0:1
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
1:0
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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