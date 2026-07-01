Avec ses 12e et 13e buts en Coupe du monde, Harry Kane surpasse Pelé et égale Just Fontaine. L'attaquant anglais, auteur d'un doublé mercredi, porte l'Angleterre dans ce Mondial 2026 et poursuit sa folle année.

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Auteur d'un doublé salvateur pour l'Angleterre face à la RD Congo en seizième de finale du Mondial 2026 (2-1), Harry Kane a inscrit ses 12e et 13e buts en Coupe du monde. Un total qui lui permet de dépasser Pelé, de rejoindre Just Fontaine et de s'installer dans le top 6 des meilleurs buteurs de la compétition.

Des chiffres dingues, témoins de la saison épatante du buteur des Three Lions et du Bayern Munich. Avec le club bavarois, en 2025-26, Harry Kane a marqué 61 fois en 51 matches. Meilleur buteur de Bundesliga, deuxième meilleur buteur de Champions League, le natif de Londres n'est pas en reste avec sa sélection. Lors du Mondial 2026, il a déjà marqué à cinq reprises, sur les huit buts anglais. Au classement des buteurs, il talonne Lionel Messi et Kylian Mbappé (six buts) et est à égalité avec Erling Haaland. Un joli quatuor.

Harry Kane, qui trainait une réputation d'éternel loser pendant ses années à Tottenham a quitté ce rôle au Bayern. Est-il prêt à poursuivre avec l'Angleterre? Rien n'est moins sûr, tant les Three Lions ont galéré face à la RD Congo mercredi. Ils auront fort à faire en huitièmes de finale, où ils croiseront le fer avec le Mexique, dans la nuit de dimanche à lundi.